"Майбутнє України — в НАТО і ми готуємося до цього", — Столтенберг (відео)

За словами генсека Північноатлантичного Альянсу, членство України буде обговорено вже в липні поточного року, проте змістовну дискусію можна буде вести лише після перемоги Києва.

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На липневому саміті у Вільнюсі країни-члени НАТО готуються обговорити членство України та гарантії безпеки, але головним питанням є забезпечення перемоги України у війні. Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

"Президент Зеленський порушив питання членства та гарантій безпеки. І це буде важливим елементом порядку денного на цій зустрічі, і НАТО готується до цього. Майбутнє України — в євроатлантичній сім'ї. Майбутнє України — у НАТО. Усі союзники погоджуються з цим", — сказав Столтенберг.

За його словами, основна увага країн-членів НАТО "зараз зосереджена на тому, щоб Україна перемогла" у війні проти Росії, а також на тому, щоб вона "продовжувала залишатися суверенною, незалежною демократичною державою в Європі".

"Тому, що тільки так можна вести змістовну дискусію щодо майбутнього членства України в Альянсі", — додав генсек НАТО.

Столтенберг наголосив, що країни НАТО націлені на надання підтримки Україні, зокрема у військовому плані. Ці питання обговорюватимуться на завтрашній зустрічі у форматі Рамштайн та на саміті НАТО у Вільнюсі у липні 2023 року.

"Законне місце України — в НАТО. І згодом наша підтримка допоможе вам зробити це можливим", — резюмував Столтенберг.

Генсек НАТО Єнс Столтенбрег приїхав до України

20 квітня повідомлялося, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вперше з повномасштабного вторгнення РФ прибув до України. Його помітили на Михайлівській площі у центрі Києва. За даними ЗМІ, мета візиту генсека — продемонструвати підтримку Україні перед контрнаступом ЗСУ.

Як раніше писав Фокус, візит Єнса Столтенберга не був офіційно анонсований заздалегідь з міркувань безпеки. Це перший візит голови оборонного Альянсу до Києва з початку повномасштабної війни, але при цьому він разом з партнерами протягом року постійно підтримував країну, що воює, і виділяв військову допомогу.

Коментуючи візит Столтенберга до Києва, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що недопущення вступу України до НАТО, як і раніше, залишається однією з цілей "спецоперації" Росії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на зустрічі з Єнсом Столтенбергом заявив, що сподівається на швидку динаміку розвитку відносин України та військово-політичного блоку. Він вірить, що цей візит стане сигналом з боку Альянсу до початку нового розділу у взаєминах.