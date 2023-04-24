"Потрібна Україна в ЄС і НАТО": прем'єрка Естонії зустрілася із Зеленським у Житомирі (відео)

Прем’єр-міністерка Кая Каллас заявила, що Естонія перша стала "меценатом краю". Зеленський назвав допомогу країни "однією з найбільших у світі".

Related video

Сьогодні, 24 квітня, в Україну приїхала прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас. Про це повідомив у соцмережах президент Володимир Зеленський.

"Радий вітати в Україні прем’єр-міністра Естонії Каю Каллас", — написав він.

Український лідер подякував іноземній гості й естонцям за "щиру та вчасну" підтримку оборони країни.

"Якщо поглянути в перерахунку на душу населення, то допомога для нашого захисту від Естонії — одна з найбільших у світі", — зазначив Зеленський.

Каллас розповіла про мету свого візиту в соцмережах. Вона зазначила, що війна в Україні показала необхідність "покласти край сірим зонам європейської безпеки".

"Для миру в Європі нам потрібна Україна в ЄС і НАТО. Це також меседж спільної декларації Зеленського, яку я сьогодні підписала", — підкреслила Каллас.

За словами прем’єр-міністерки Естонії, навчання захисників і військова допомога Україні мають продовжуватися "в масштабах, достатніх для перемоги".

"Ось чому я запропонувала ініціативу ЄС щодо 1 млн артилерійських снарядів для України та чому минулого тижня наш уряд ухвалив рішення направити артилерію. Сподіваюся, це надихне інших діяти швидко", — написала іноземна гостя.

Вона розповіла, що поїздка в Житомир є символічною, адже Естонія допомагає у відновленні цього регіону.

"Ми перші стали меценатами краю. Йдеться про практичні дії для побудови майбутнього та підтримки євроатлантичного шляху України", — додала Каллас.

Зеленський повідомив, що політики обговорили можливості України на передовій. Він підкреслив, що для звільнення українських територій важлива рішучість партнерів.

"Важливо, щоб усі наші партнери зараз були максимально рішучими та максимально швидкими в постачанні обіцяної допомоги, особливо зброї, щоб ми могли максимально прискорити завершення цієї війни — звільнити нашу землю та відновити повну силу міжнародного права", — заявив український лідер.

Відео з зустрічі з Каєю Каллас, опубліковане Володимиром Зеленським

Нагадаємо, 21 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що всі союзники альянсу згодні зі вступом України після завершення війни. Він зазначив, що українцям необхідні важелі "для запобігання новим атакам".

За даними місцевого ЗМІ, Словенія прагне приєднатися до спільної закупівлі з країнами ЄС боєприпасів для України. Нині до проєкту вже долучилися 24 держави.