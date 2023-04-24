"Нужна Украина в ЕС и НАТО": премьерка Эстонии встретилась с Зеленским в Житомире (видео)

Премьер-министр Кая Каллас заявила, что Эстония первая стала "меценатом края". Зеленский назвал помощь страны "одной из самых больших в мире".

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Сегодня, 24 апреля, в Украину приехала премьер-министр Эстонии Кайя Каллас. Об этом сообщил в соцсетях президент Владимир Зеленский.

"Рад приветствовать в Украине премьер-министра Эстонии Каю Каллас", — написал он.

Украинский лидер поблагодарил иностранную гостью и эстонцев за "искреннюю и своевременную" поддержку обороны страны.

"Если посмотреть в пересчете на душу населения, то помощь для нашей защиты от Эстонии — одна из самых больших в мире", — отметил Зеленский.

Каллас рассказала о цели своего визита в соцсетях. Она отметила, что война в Украине показала необходимость "покончить с серыми зонами европейской безопасности".

"Для мира в Европе нам нужна Украина в ЕС и НАТО. Это также месседж совместной декларации Зеленского, которую я сегодня подписала", — подчеркнула Каллас.

По словам премьер-министра Эстонии, обучение защитников и военная помощь Украине должны продолжаться "в масштабах, достаточных для победы".

"Вот почему я предложила инициативу ЕС по поводу 1 млн артиллерийских снарядов для Украины и почему на прошлой неделе наше правительство приняло решение направить артиллерию. Надеюсь, это вдохновит других действовать быстро", — написала иностранная гостья.

Она рассказала, что поездка в Житомир — символична, ведь Эстония помогает в восстановлении этого региона.

"Мы первые стали меценатами края. Речь идет о практических действиях для построения будущего и поддержки евроатлантического пути Украины", — добавила Каллас.

Зеленский сообщил, что политики обсудили возможности Украины на передовой. Он подчеркнул, что для освобождения украинских территорий важна решительность партнеров.

"Важно, чтобы все наши партнеры сейчас были максимально решительными и максимально быстрыми в поставках обещанной помощи, особенно оружия, чтобы мы могли максимально ускорить завершение этой войны – освободить нашу землю и восстановить полную силу международного права", – заявил украинский лидер.

Видео со встречи с Каей Каллас, опубликованное Владимиром Зеленским

Напомним, 21 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что все союзники альянса согласны со вступлением Украины после завершения войны. Он отметил, что украинцам необходимы рычаги "для предотвращения новых атак".

По данным местных СМИ, Словения стремится присоединиться к совместной закупке со странами ЕС боеприпасов для Украины. В настоящее время к проекту уже присоединились 24 государства.