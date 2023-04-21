Все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина станет членом Альянса, — Столтенберг

Выступая на авиабазе Рамштайн в Германии, генсек акцентировал внимание на том, что после окончания войны Киев должен иметь рычаги "для предотвращения новых атак".

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Все союзники по НАТО согласны с тем, чтобы Украина в конечном итоге стала членом альянса после окончания войны. Об это заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сегодня, 21 апреля, пишет Sky News.

Выступая на авиабазе Рамштайн в Германии, генсек акцентировал внимание на том, что после окончания войны Киев должен иметь рычаги "для предотвращения новых атак".

На заседание в формате "Рамштайн" Столтенберг прилетел из Киева, где он заявил, что "законное место Украины — в евроатлантической семье" и передал президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение на саммит НАТО в июле в Вильнюсе.

"Законное место Украины — в евроатлантической семье. Законное место Украины — в НАТО. И со временем наша поддержка поможет сделать это возможным", — также сказал Столтенберг.

Напомним, 20 апреля генсека НАТО заметили в центре Киева. По информации СМИ, Йенс Столтенберг приехал продемонстрировать свою поддержку украинцам перед контрнаступлением ВСУ.

Также генсек посетил Бучу. По словам мэра Анатолия Федорчука, последствия разрушений и преступлений РФ поразили Столтенберга. Федорчук подарил представителю НАТО монету с символами Бучи, изготовленную из вражеских пуль.

На визит Столтенберга уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в НАТО будет представлять собой "существенную опасность" для страны-агрессорки.

20 апреля глава постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев заявил, что поездка Столтенберга свидетельствует о существовании консенсуса относительно членства Украины в НАТО.