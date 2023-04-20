Генсек НАТО Йенс Столтенберг посетил Бучу (фото)

Главу Североатлантического Альянса, по словам мэра Бучи Анатолия Федорука, поразило то, что он увидел в пострадавшем от вторжения ВС РФ городе.

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В четверг, 20 апреля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в рамках необъявленного визита в Украину посетил Бучу, которая в начале полномасштабной войны находилась в оккупации. Об этом сообщает Бучанский городской голова Анатолий Федорук.

"Увиденные последствия разрушений и совершенных преступлений в городе глубоко поразили Генсека. Он заверил, что НАТО будет продолжать оказывать беспрецедентную поддержку армии и народу Украины", — сообщил Федорук.

Он выразил уверенность, что решимость лидера НАТО останется непоколебимой и ускорит победу Украины. Также голова Бучи подарил Столтенбергу памятную монету с символами Бучи, изготовленную из российских пуль, в знак благодарности.

"Она символизирует несокрушимость украинцев перед агрессором и готовность защищать нашу землю", – подчеркнул мэр.

Столтенберг в Киеве

В четверг, 20 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приехал в Украину с необъявленным визитом контактной встречи в формате "Рамштайн", где будет объявлено о новых пакетах помощи.

Напомним, в конце марта военные журналисты Егор Далиевский и Александр Соловий опубликовали кадры убитых горожан на улицах Бучи, и свидетельства украинцев, переживших российскую оккупацию. Материалы были переданы в Офис генерального прокурора Украины.

Также, 31 марта, в годовщину деоккупации Бучи от российских захватчиков, в Киев приезжали премьер-министры из Хорватии, Словакии и Словении, а также президент Молдовы, которые приняли участие в саммите "Буча — ответственность России за преступления в Украине".