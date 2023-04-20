Генсек НАТО Єнс Столтенберг відвідав Бучу (фото)

Главу Північноатлантичного Альянсу, за словами мера Бучі Анатолія Федорука, вразило те, що він побачив у потерпілому від вторгнення ЗС РФ місті.

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У четвер, 20 квітня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у рамках неоголошеного візиту до України відвідав Бучу, що с початку повномасштабної війни перебувала в окупації. Про це повідомляє Бучанський міський голова Анатолій Федорук.

"Побачені наслідки руйнувань та скоєних злочинів у місті глибоко вразили Генсека. Він запевнив, що НАТО продовжуватиме надавати безпрецедентну підтримку армії та народу України", — повідомив Федорук.

Він висловив впевненість, що рішучість лідера НАТО залишиться непохитною та прискорить перемогу України. Також голова Бучі подарував Столтенбергу пам'ятну монету з символами Бучі, виготовлену з російських куль, на знак подяки.

"Вона символізує незламність українців перед агресором і готовність захищати нашу землю", – наголосив мер.

Столтенберг у Києві

У четвер, 20 квітня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг приїхав до України з неоголошеним візитом напередодні контактної зустрічі у форматі "Рамштайн", де буде оголошено про нові пакети військової допомоги.

Нагадаємо, наприкінці березня військові журналісти Єгор Далієвський та Олександр Соловій опублікували кадри вбитих городян на вулицях Бучі та свідчення українців, що пережили російську окупацію. Матеріали було передано до Офісу генерального прокурора України.

Також, 31 березня, у річницю деокупації Бучі від російських загарбників до Києва приїжджали прем'єр-міністри з Хорватії, Словаччини та Словенії, а також президент Молдови, які взяли участь у саміті "Буча — відповідальність Росії за злочини в Україні".