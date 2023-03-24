"Неможливо передати словами": українцям показали раніше невідомі кадри з Бучі (відео)

Військові журналісти Єгор Далієвський та Олександр Соловій задокументували і вбитих містян на вулиці Бучі, і свідчення тих, хто пережив російську окупацію. Ці матеріали передали до Офісу генерального прокурора України.

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Військові журналісти Military Media Center показали кадри з деокупованої Бучі, які раніше не були доступними для масової аудиторії. У ході зустрічі 24 березня було продемонстровано уривок із документального фільму "Ефект присутності", а також унікальні кадри зі звільненої Бучі.

Відомо, що відеокадри зі звільненого міста було знято 2 квітня 2022 року.

"Неможливо передати словами те, що ми побачили. На вулиці Яблунській, названій пізніше "вулицею смерті", лежали десятки розстріляних у різний час людей", — розповів про побачене у звільненій Бучі журналіст військового телебачення України Єгор Далієвський.

Він задокументував і закатованих у підвалі-катівні чоловіків, і могили загиблих і вбитих прямо у дворах багатоповерхівок.

Відео починається для глядача з того, що журналісти та військові приїжджають у Бучу, яку ЗС РФ уже покинули. На дорозі вони бачать спецавтомобіль із заґратованим склом. Поруч лежать ящики з боєприпасами, на яких білою фарбою написана абревіатура "СОБР" — назва одного з федеральних і регіональних спеціальних підрозділів Федеральної служби військ нацгвардії РФ.

Також на дорозі було видно легковий автомобіль, у якому лежить труп чоловіка. Місцеві жителі розповіли журналістам про те, що людину розстріляли на самому початку окупації. Містяни навіть хотіли спалити машину разом із трупом, оскільки дістати мертвого чоловіка самостійно вони не змогли.

Про жахіття російської окупації журналістам розповіли й жителі однієї з багатоповерхівок. Літні жінки поскаржилися, що російські військові часто приходили в багатоповерхівку, вламувалися в усі квартири та, можливо, щось чи когось шукали.

Одну з пенсіонерок вони прискіпливо розпитували про її квартиранта, але потім чоловіка не чіпали. А ось чоловіка, який винаймав квартиру в сусідки, розстріляли прямо у дворі багатоповерхівки, поряд зі сміттєвими баками.

До речі, всі відеоматеріали журналісти передали до Офісу генепрокурора України. Вони стануть доказами у справах про злочини російських військових в Україні.

"Ми з колегою Олександром Соловієм знімали вісім годин, весь цей матеріал передано до Офісу Генпрокурора. Ми також дали свідчення, ґрунтуючись на побаченому", — уточнив Далієвський.

Фокус 16 березня писав про те, що ООН опублікувала звіт про злочини РФ в Україні. До нього увійшли матеріали про злочини російських військових у Бучі.

Нагадаємо, у січні 2023 року одна з мешканок Бучі на ім'я Світлана розповіла про те, як пережила окупацію Бучі. За її словами, один із російських військових заявив прямо, що на місці міста не залишиться нічого.