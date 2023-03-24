"Невозможно передать словами": украинцам показали ранее неизвестные кадры с Бучи (видео)

Военные журналисты Егор Далиевский и Александр Соловий задокументировали и убитых горожан на улице Бучи, и свидетельства переживших российскую оккупацию. Эти материалы были переданы в Офис генерального прокурора Украины.

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Военные журналисты Military Media Center показали кадры из деоккупированной Бучи, которые раньше не были доступны массовой аудитории. В ходе встречи 24 марта был продемонстрирован отрывок из документального фильма "Эффект присутствия", а также уникальные кадры из освобожденной Бучи.

Известно, что видеокадры из освобожденного города были сняты 2 апреля 2022 года.

"Невозможно передать словами то, что мы увидели. На улице Яблоневой, названной позже "улицей смерти", лежали десятки расстрелянных в разное время людей", — рассказал об увиденном в освобожденной Буче журналист военного телевидения Украины Егор Далиевский.

Он задокументировал и замученных в подвале-пыточной мужчин, и могилы погибших и убитых прямо во дворах многоэтажек.

Видео начинается для зрителя с того, что журналисты и военные приезжают в Бучу, которую ВС РФ уже покинули. На дороге они видят спецавтомобиль с зарешеченными стеклами. Рядом лежат ящики с боеприпасами, на которых белой краской написана аббревиатура "СОБР" — название одного из федеральных и региональных специальных подразделений Федеральной службы войск нацгвардии РФ.

Также на дороге был виден легковой автомобиль, в котором лежит труп мужчины. Местные жители рассказали журналистам о том, что человека расстреляли в самом начале оккупации. Горожане даже хотели сжечь машину вместе с трупом, так как достать мертвого мужчину самостоятельно они не смогли.

Об ужасах российской оккупации журналистам рассказали и жители одной из многоэтажек. Пожилые женщины пожаловались, что российские военные приходили в многоэтажку часто, вламывались во все квартиры и, возможно, что-то или кого-то искали.

Одну из пенсионерок они дотошны расспрашивали о ее квартиранте, но после мужчину не трогали. А вот мужчину, который снимал квартиру у соседки, расстреляли прямо во дворе многоэтажки, рядом с мусорными баками.

К слову, все виедоматериалы журналисты передали в Офис генепрокурора Украины. Они станут доказательствами в делах о преступлениях российских военных в Украине.

"Мы с коллегой Александром Соловием снимали восемь часов, весь этот материал передан в Офис Генпрокурора. Мы также дали показания, основываясь на увиденном", — уточнил Далиевский.

Фокус 16 марта писал о том, что ООН опубликовали отчет о преступлениях РФ в Украине. В него вошли и материалы о преступлениях российских военных в Буче.

Напомним, в январе 2023 года одна из жительниц Бучи по имени Светлана рассказала о том, как пережила оккупацию Бучи. По ее словам, один из российских военных заявил прямо, что на месте города не останется ничего.