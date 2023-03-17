В ООН опубликовали отчет о преступлениях РФ в Украине: разбираем его с экспертом

Международная комиссия зафиксировала военные преступления россиян: в отчете рассказывается о пытках, убийствах и бомбардировках. Фокус проанализировал документ с правозащитницей Ольгой Решетиловой.

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В четверг, 16 марта, независимая международная комиссия при ООН опубликовала отчет о расследовании преступлений россиян в Украине во время полномасштабной войны. В документе зафиксированы факты совершения военных преступлений и признаки преступлений против человечества. Координатор Медийной инициативы за права человека Ольга Решетилова рассказала в комментарии Фокусу, на что в работе расследователей стоит обратить внимание.

"Это очень качественный отчет, где разложены по полочкам разные виды преступлений, совершенных россиянами, включая перемещение и депортацию населения, захват заложников, убийства гражданских, изнасилования, неизбирательные атаки и уничтожение нашей инфраструктуры", — перечисляет правозащитница.

Комиссия зафиксировала многочисленные факты того, что россияне незаконно удерживали [и продолжают удерживать] гражданских лиц в Украине. Люди могут месяцами находиться в заключении у оккупантов, и у их родственников нет никакой информации о пропавших.

"Таким образом, выделяется еще одна группа пострадавших в войне людей, которых Россия захватывала, чтобы фактически сломать сопротивление украинцев", — уточняет Решетилова.

Работа комиссии: 10 поездок и опрошенные мариупольцы

В рамках своего расследования преступлений, совершенных на территории Украины, члены международной комиссии ООН:

осуществили 10 поездок в Украину;

посетили в общей сложности 56 населенных пунктов — города, поселки и села;

провели 610 интервью и опросили таким образом 595 человек лично или дистанционно;

осмотрели места разрушений, погребений, пыток, а также камеры и подвалы, где оккупанты держали заключенных.

Комиссия не смогла посетить оккупированные россиянами населенные пункты. Тем не менее члены экспертной группы поговорили с 30 гражданскими лицами из Мариуполя, которые находились в городе во время осады и ударов ВС РФ. В то же время в отчете говорится о том, что комиссия не может установить, являются ли бомбардировки Мариуполя преступлениями против человечности, так как не смогла попасть в захваченный город и изучить ситуацию на месте. Для установления таких фактов потребуется дальнейшее расследование, уточняется в документе.

Пытки и сексуальное насилие

В отчете есть отдельные разделы, посвященные пыткам, которые применяли российские военные по отношению к украинцам, а также сексуальному насилию.

В частности, комиссия приводит в качестве примера жестокого обращения пытку, которую в тексте называют "звонком Ленину" или "звонком Путину": задержанных истязали электрическим током при помощи военного телефона.

В документе также описывается "поза попугая" — украинцев привязывали к потолку с завязанными руками.

Члены группы, работавшей в Украине, также зафиксировали факты изнасилования со стороны захватчиков. В частности, эксперты задокументировали случаи сексуального насилия в 9 областях Украины и на территории РФ. Жертвами таких преступлений, по данных ООН, стали 43 человека в возрасте от 4 до 82 лет.

Может ли депортация детей в РФ стать доказательством геноцида?

После публикации отчета комиссии внимание СМИ и общественности сконцентрировалось на том, что эксперты не обнаружили признаков геноцида в рамках российской войны против Украины. Решетилова уже рассказала Фокусу о том, как украинская власть изначально делала неправильные заявления относительно преступлений ВС РФ, что в итоге завысило ожидания общества. В то же время, по ее словам, есть вероятность того, что в будущем факт геноцида в Украине все-таки признают на международном уровне. И не последнюю роль в этом может сыграть депортация детей на территорию России.

Важно понимать, что в международном гуманитарном праве допускается перемещение гражданского населения, включая детей, в том случае, если ситуация представляет угрозу их жизням и здоровью. Но даже если речь идет не об эвакуации, а действительно о депортации несовершеннолетних на территорию России, то сбор доказательств этого — невероятно сложный и длительный процесс, подчеркивает эксперт.

"Проблема существует даже с украинской стороны, потому что, как выяснилось, в Украине не было реестров интернатных учреждений, детских домов семейного типа и так далее. Поэтому мы не можем установить ни количества детей, ни места их нахождения сейчас", — объясняет правозащитница.

В настоящее время различные украинские институции и организации как раз занимаются сбором такой информации, которая в дальнейшем может использоваться уже на международном уровне. Однако о факте геноцида на основе этого пока говорить еще очень рано — их по-прежнему недостаточно для доказательства, добавляет Решетилова.

Напомним, с 1 апреля Россия сроком на один месяц займет место председателя в Совете безопасности ООН. Исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко в комментарии Фокусу рассказал, какие полномочия в связи с этим будут у страны-агрессора.