Зрада отменяется: комиссия ООН не нашла признаков геноцида в Украине, и это нормально, — эксперт

Вчера международная комиссия ООН опубликовала свой отчет о расследовании преступлений России во время войны. Презентация расследования уже спровоцировала скандал, играющий на руку российской пропаганде. Фокус поговорил с правозащитницей Ольгой Решетиловой о том, почему украинская власть изначально делала неправильные заявления, которые завысили ожидания общества.

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В четверг, 16 марта, независимая международная комиссия при ООН опубликовала свой отчет о расследовании преступлений россиян в Украине во время полномасштабной войны. В документе подтверждаются факты совершения военных преступлений и указываются признаки преступлений против человечности. Однако журналистов заинтересовало другое. Во время пресс-конференции, посвященной расследованию, глава комиссии Эрик Месе заявил, что эксперты ООН не обнаружили доказательств совершения Россией геноцида в Украине.

Цитата члена комиссии быстро и широко разошлась в СМИ, спровоцировав волну критики от украинской стороны.

"Это ООН умерло. Как и многие другие международные институты. Украина после войны сама должна брать на себя функцию правосудия", — написал у себя в Facebook политический эксперт и управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний.

Эрик Месе презентовал отчет комиссии ООН о расследовании в Украине

Резко отреагировал на слова Месе и советник главы ОП Михаил Подоляк.

"Мы с вами понимаем, что такое международные институты. К сожалению, они проникнуты российскими деньгами, российским влиянием и часто выступают неформальными лоббистами России или пробуют замаскировать преступления, совершаемые Россией", — заявил он в эфире национального телемарафона, передает "24 канал".

В то же время, координатор Медийной инициативы по правам человека Ольга Решетилова в комментарии Фокусу подчеркнула, что комиссия ООН качественно выполнила свою работу, а разгоняемая "зрада" — это результат неправильной коммуникации украинской власти и, как следствие, завышенных ожиданий общества.

"Мы столкнулись с последствиями собственной пропаганды и информационной кампании. Потому что одно дело — сделать политическое заявление о том, что совершается геноцид против украинцев, и совсем другое — доказать это с юридической точки зрения", — объясняет Решетилова.

Ольга Решетилова считает, что комиссия ООН свою работу сделала качественно

Некорректная риторика власти

Как утверждает правозащитница, международные эксперты сначала очень осторожно, а потом все более настойчиво говорили Киеву о том, что в Украине пока еще нет достаточно доказательств совершения геноцида российской стороной.

"Это действительно так. Потому что если почитать определение геноцида, то там идет речь об уничтожении очень конкретных групп по расовому, национальному или религиозному признаку. Россия же уничтожает политическую нацию, которая включает в себя разные национальности, разные религиозные и даже расовые группы", — комментирует эксперт.

Решетилова подчеркивает, что доказать именно факт совершения геноцида очень сложно. Немного проще стоит вопрос с призывами к геноциду, и в украинских судах уже действительно рассматриваются такие дела в отношении российских пропагандистов.

Причиной завышенных ожиданий украинцев стали громкие и необдуманные заявления представителей руководства страны, продолжает собеседница Фокуса.

Действительно, политики неоднократно использовали для обозначения действий российской стороны непосредственно слово "геноцид". Так, 24 февраля, в годовщину вторжения, глава Офиса президента Андрей Ермак писал: "Мы не боялись тогда, а они сегодня боятся нас. Потому что знают, что ответственность за преступления, убийства, геноцид обязательно будет".

Решетилова обращает внимание и на некорректные заявления со стороны ОП о международном трибунале по преступлению агрессии РФ, за создание которого выступает Украина. Так, в ноябре прошлого года Ермак сказал, что лишь создание такого специального судебного органа поможет привлечь к ответственности и наказать всех виновных.

Заявление Ермака о наказании виновных с помощью трибунала

"Когда мы говорим о правосудии в контексте войны, мы должны отдавать себе отчет, что это сверхтонкая материя и сверхсложные процессы. И говорить вот так с легкостью, что мы всех преступников привлечем к ответственности, — это очень неправильная коммуникация. Потому что трибунал о преступлении агрессии привлечет к ответственности лишь нескольких лиц из руководства РФ, в лучшем случае. А все военные преступники, те, кто совершал преступления против человечности и, возможно, геноцид, не будут охвачены трибуналом по агрессии", — объясняет правозащитница.

Военные преступления и преступления против человечности

Несмотря на разгоревшийся скандал, отчет комиссии ООН — качественно выполненная работа экспертов. Документ "правильный и сильный", уточняет Решетилова.

"Там зафиксировано очень много фактов преступлений, совершенных россиянами против украинцев. Они названы военными преступлениями и преступлениями против человечности, что тоже очень важно", — отмечает правозащитница.

При этом Решетилова уверена, что нынешнее заключение комиссии не является окончательным результатом. В будущем, если достаточные доказательства будут собраны, факт совершения геноцида в Украине также может быть признан на международном уровне.

В частности, на это может повлиять незаконное перемещение украинских детей на территорию РФ, что является одним из проявлений геноцида. Но эти преступления еще расследуются и фиксируются.

Напомним, с 1 апреля Россия сроком на один месяц займет место председателя в Совете безопасности ООН. Исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко в комментарии Фокусу рассказал, какие полномочия в связи с этим будут у страны-агрессора.