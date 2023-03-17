Зрада скасовується: комісія ООН не знайшла ознак геноциду в Україні, і це нормально, — експерт

Учора міжнародна комісія ООН опублікувала звіт про розслідування злочинів Росії під час війни. Презентація розслідування вже спровокувала скандал, який грає на руку російській пропаганді. Фокус поговорив із правозахисницею Ольгою Решетиловою про те, чому українська влада спочатку робила неправильні заяви, які завищили очікування суспільства.

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У четвер, 16 березня, незалежна міжнародна комісія при ООН опублікувала звіт про розслідування злочинів росіян в Україні під час повномасштабної війни. У документі підтверджуються факти скоєння воєнних злочинів та зазначаються ознаки злочинів проти людяності. Проте журналістів зацікавило інше. Під час прес-конференції, присвяченої розслідуванню, голова комісії Ерік Месе заявив, що експерти ООН не виявили доказів щодо скоєння Росією геноциду в Україні.

Цитата члена комісії швидко та широко розійшлася у ЗМІ, спровокувавши хвилю критики від української сторони.

"Це ООН померло. Як і багато інших міжнародних інститутів. Україна після війни сама має брати на себе функцію правосуддя", — написав у себе в Facebook політичний експерт і партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній.

Ерік Месе презентував звіт комісії ООН щодо розслідування в Україні

Різко відреагував на слова Месі та радник голови ОП Михайло Подоляк.

"Ми з вами розуміємо, що таке міжнародні інститути. На жаль, вони перейняті російськими грошима, російським впливом і часто виступають неформальними лобістами Росії або намагаються замаскувати злочини, які скоює Росія", — заявив він в ефірі національного телемарафону, передає "24 канал".

Водночас співзасновниця Медійної ініціативи з прав людини та правозахисниця Ольга Решетилова у коментарі Фокусу наголосила, що комісія ООН якісно виконала свою роботу, а "зрада", що розганяється, — це результат неправильної комунікації української влади і, як наслідок, завищених очікувань суспільства.

"Ми зіткнулися з наслідками власної пропаганди та інформаційної кампанії. Тому що одна справа — зробити політичну заяву про те, що відбувається геноцид проти українців, і зовсім інша — довести це з юридичної точки зору", — пояснює Решетилова.

Ольга Решетилова вважає, що комісія ООН свою роботу зробила якісно

Некоректна риторика влади

Як стверджує правозахисниця, міжнародні експерти спочатку дуже обережно, а потім дедалі наполегливіше говорили Києву про те, що в Україні поки що немає достатньо доказів геноциду російською стороною.

"Це справді так. Тому що якщо почитати визначення геноциду, то там йдеться про знищення дуже конкретних груп за расовою, національною або релігійною ознакою. Росія ж знищує політичну націю, яка включає різні національності, різні релігійні і навіть расові групи", — Коментує експерт.

Решетилова наголошує, що довести саме факт здійснення геноциду дуже складно. Трохи простіше постає питання із закликами до геноциду, і в українських судах уже справді розглядаються такі справи щодо російських пропагандистів.

Причиною завищених очікувань українців стали гучні та необдумані заяви представників керівництва країни, продовжує співрозмовниця Фокусу.

Справді, політики неодноразово використовували для позначення дій російської сторони слово "геноцид". Так, 24 лютого, у річницю вторгнення, голова Офісу президента Андрій Єрмак писав: "Ми не боялися тоді, а вони сьогодні бояться нас. Бо знають, що відповідальність за злочини, вбивства, геноцид обов'язково буде".

Решетилова звертає увагу і на некоректні заяви з боку ВП про міжнародний трибунал щодо злочину агресії РФ, за створення якого виступає Україна. Так, у листопаді минулого року Єрмак сказав, що лише створення такого спеціального судового органу допоможе притягти до відповідальності та покарати всіх винних.

Заява Єрмака про покарання винних за допомогою трибуналу

"Коли ми говоримо про правосуддя в контексті війни, ми повинні усвідомлювати, що це надтонка матерія та надскладні процеси. І говорити ось так з легкістю, що ми всіх злочинців притягнемо до відповідальності, — це дуже неправильна комунікація. Тому що трибунал про злочин агресії притягне до відповідальності лише кількох осіб із керівництва РФ, у кращому разі. А всі військові злочинці, ті, хто чинив злочини проти людяності та, можливо, геноцид, не будуть охоплені трибуналом з агресії", — пояснює правозахисниця.

Військові злочини та злочини проти людяності

Незважаючи на скандал, що розгорівся, звіт комісії ООН — якісно виконана робота експертів. Документ "правильний та сильний", уточнює Решетилова.

"Там зафіксовано дуже багато фактів злочинів, скоєних росіянами проти українців. Вони названі військовими злочинами та злочинами проти людяності, що також дуже важливо", — зазначає правозахисниця.

При цьому Решетилова впевнена, що нинішній висновок комісія не є остаточним результатом. У майбутньому, якщо достатні докази буде зібрано, факт здійснення геноциду в Україні також може бути визнаний на міжнародному рівні.

Зокрема, на це може вплинути незаконне переміщення українських дітей на територію РФ, що є одним із проявів геноциду. Але ці злочини ще розслідуються та фіксуються.

Нагадаємо, з 1 квітня Росія терміном на один місяць займе місце голови у Раді безпеки ООН. Виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павличенко у коментарі Фокусу розповів, які повноваження у зв'язку з цим будуть мати країна-агресора.