"Є питання": в ООН не виявили ознак геноциду українців з боку РФ

В ООН дійшли висновку, що Росія скоїла "широкий спектр" воєнних злочинів Україні, включаючи навмисні вбивства, систематичні тортури й депортацію дітей.

Related video

Глава незалежної міжнародної комісії з розслідування подій в Україні, що підтримується ООН, Ерік Месе 16 березня заявив, що не знайшов доказів геноциду, розслідуючи порушення прав людини під час російського вторгнення. Про це пише The Guardian.

"Ми не виявили, що в Україні був геноцид", — сказав він.

За словами Месе, команда продовжує вивчати докази, а деякі "аспекти можуть викликати питання" щодо того, чи був геноцид українців.

Також, як пише видання, в ООН заявили, що Росія скоїла "широкий спектр" воєнних злочинів Україні, включаючи навмисні вбивства, систематичні тортури й депортацію дітей.

У розслідуванні йдеться, що ЗС РФ вчиняли воєнні злочини "непропорційно та невибірково". Також комісія назвала неодноразові атаки на українську інфраструктуру, внаслідок яких сотні тисяч людей залишилися без тепла й електрики в найхолодніші місяці, потенційними злочинами проти людяності.

Також, як заявила комісія, росіяни на окупованих територіях катували українців електричним струмом за допомогою військового телефона. Таке катування називали "дзвінок Путіну".

Повідомляється, що висновки комісії були ґрунтовані на більш ніж 500 інтерв'ю, а також супутникових знімках місць утримання під вартою, масових поховань. Для Міжнародного карного суду в Гаазі звіт про воєнні злочини Росії в Україні вже підготовлено.

Нагадаємо, що Лавров поскаржився в ООН на "гоніння" УПЦ МП і закликав не виселяти ченців із лаври в Києві. Глава МЗС РФ написав листи генсеку ООН Антоніу Гутеррешу та голові ОБСЄ Буяру Османі. Російський дипломат стверджує, що в Україні проводять репресії проти "канонічної" православної церкви.

Також Генсек ООН висловився про демілітаризацію ЗАЕС. Антоніу Гутерреш під час брифінгу 8 березня з президентом Володимиром Зеленським заявив, що кінцевою метою війни має стати справедливий мир в Україні.