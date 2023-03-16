"Есть вопросы": в ООН не обнаружили признаков геноцида украинцев со стороны РФ

В ООН пришли к выводу, что Россия совершила "широкий спектр" военных преступлений Украине, включая преднамеренные убийства, систематические пытки и депортацию детей.

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Глава поддерживаемой ООН независимой международной комиссии по расследованию событий в Украине Эрик Месе 16 марта заявил, что не нашел доказательств геноцида, расследуя нарушения прав человека во время российского вторжения. Об этом пишет The Guardian.

"Мы не обнаружили, что в Украине был геноцид", — сказал он.

По словам Месе, команда продолжает изучать доказательства, а некоторые "аспекты могут вызывать вопросы" о том, был ли геноцид украинцев.

Также, как пишет издание, в ООН заявили, что Россия совершила "широкий спектр" военных преступлений Украине, включая преднамеренные убийства, систематические пытки и депортацию детей.

В расследовании говорится, что ВС РФ совершали военные преступления "непропорционально и не избирательно". Также комиссия назвала неоднократные атаки на украинскую инфраструктуру, в результате которых сотни тысяч людей остались без тепла и электричества в самые холодные месяцы, потенциальными преступлениями против человечности.

Также, как заявила комиссия, россияне на оккупированных территориях пытали украинцев электрическим током при помощи военного телефона. Такую пытку называли "звонок Путину".

Сообщается, что выводы комиссии были основаны на более чем 500 интервью, а также спутниковых снимках мест содержания под стражей, массовых захоронений. Для Международного уголовного суда в Гааге отчет о военных преступлениях России в Украине уже подготовлен.

Напомним, что Лавров пожаловался в ООН на "гонения" УПЦ МП и призвал не выселять монахов из Лавры в Киеве. Глава МИД РФ написал письма генсеку ООН Антониу Гутерришу и главе ОБСЕ Буяру Османи. Российский дипломат утверждает, что в Украине проводят репрессии против "канонической" православной церкви.

Также Генсек ООН высказался о демилитаризации ЗАЭС. Антониу Гутерриш в ходе брифинга 8 марта с президентом Владимиром Зеленским заявил, что конечной целью войны должен стать справедливый мир в Украине.