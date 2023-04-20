"Членство зависит от войны": в Раде рассказали, когда Украина может вступить в НАТО

Четкие формулировки, когда Украина будет принята в НАТО, по мнению главы делегации Украины в Ассамблее Альянса Егора Чернева, могут быть озвучены на июльском саммите в Вильнюсе, но главным условием является победа Сил обороны.

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Будущее членство Украины в военном блоке НАТО будет зависеть от исходов войны. Об этом в четверг, 20 апреля в комментарии для "LIGA.net" заявил Глава постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

Визит Столтенберга в Киев

Известно, что 20 апреля, накануне заседания контактной встречи в формате "Рамштайн", генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг совершил неожиданный визит в Киев, где провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и посетил деоккупированную Бучу.

Чернев считает, что Столтенберг приехал в Киев, чтобы увидеть настроения в Киеве и подбодрить украинское общество и представителей власти перспективой присоединения Украины к Альянсу.

Также глава НАТО хочет лично убедиться в обеспечении потребностей Вооруженных сил Украины в вооружении и боеприпасах, чтобы провести "Рамштайн" максимально эффективно.

По мнению Чернева, данный визит показывает, что внутри блока НАТО существует консенсус по принятию Украины в Альянс.

"Это означает, что теперь членство Украины в НАТО зависит исключительно от результатов войны. Главным условием вступления становится наша победа", – подчеркнул представитель Украины в НАТО.

Чернев отметил, что ожидает "четких формулировок, как и когда Украина будет принята в НАТО" от предстоящего июльского саммита в Вильнюсе, поскольку он убежден, что к моменту саммита произойдет переломный момент на поле боя в пользу ВСУ.

Напомним, 20 апреля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приехал в Киев с необъявленным визитом контактной встречи в формате "Рамштайн", где будет объявлено о новых пакетах военной помощи Украине.

В этот же день глава НАТО посетил с визитом пострадавшую от российской агрессии Бучу, где был поражен увиденным.