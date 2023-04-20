"Членство залежить від війни": у Раді розповіли, коли Україна може вступити до НАТО

Точні формулювання, коли Україна буде прийнята в НАТО, на думку голови делегації України в Асамблеї Альянсу Єгора Чернєва, можуть бути озвучені на липневому саміті у Вільнюсі, але головною умовою є перемога Сил оборони.

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Майбутнє членство України у військовому блоці НАТО залежатиме від наслідків війни. Про це у четвер, 20 квітня, у коментарі для "LIGA.net" заявив голова постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

Візит Столтенберга до Києва

Відомо, що 20 квітня, напередодні засідання контактної зустрічі у форматі "Рамштайн", генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг здійснив несподіваний візит до Києва, де провів зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та відвідав деокуповану Бучу.

Чернєв вважає, що Столтенберг приїхав до Києва, щоб побачити настрої в Києві та підбадьорити українське суспільство та представників влади перспективою приєднання України до Альянсу.

Також голова НАТО хоче особисто переконатись у забезпеченні потреб Збройних сил України у озброєнні та боєприпасах, щоб провести "Рамштайн" максимально ефективно.

На думку Чернєва, цей візит показує, що всередині блоку НАТО існує консенсус щодо ухвалення України до Альянсу.

"Це означає, що тепер членство України в НАТО залежить виключно від результатів війни. Головною умовою вступу стає наша перемога", – наголосив представник України в НАТО.

Чернєв зазначив, що очікує "чітких формулювань, як і коли Україна буде прийнята в НАТО" від майбутнього липневого саміту у Вільнюсі, оскільки він переконаний, що на момент саміту відбудеться переломний момент на полі бою на користь ЗСУ.

Нагадаємо, 20 квітня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг приїхав до Києва з неоголошеним візитом напередодні контактної зустрічі у форматі "Рамштайн", де буде оголошено про нові пакети військової допомоги Україні.

Цього ж дня голова НАТО відвідав з візитом Бучу, яка постраждала від російської агресії, де був вражений побаченим.