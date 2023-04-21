Усі союзники НАТО погоджуються з тим, що Україна стане членом Альянсу, — Столтенберг

Виступаючи на авіабазі Рамштайн у Німеччині, генсек акцентував увагу на тому, що після закінчення війни Київ повинен мати важелі "для запобігання новим атакам".

Related video

Всі союзники НАТО погоджуються з тим, щоб Україна зрештою стала членом альянсу після закінчення війни. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, сьогодні, 21 квітня, пише Sky News.

Виступаючи на авіабазі Рамштайн у Німеччині, генсек наголосив на тому, що після закінчення війни Київ повинен мати важелі "для запобігання новим атакам".

На засідання у форматі "Рамштайн" Столтенберг прилетів із Києва, де він заявив, що "законне місце України — в євроатлантичній сім'ї" і передав президентові України Володимиру Зеленському запрошення на саміт НАТО у липні у Вільнюсі.

"Законне місце України — в євроатлантичній сім'ї. Законне місце України — в НАТО. І згодом наша підтримка допоможе зробити це можливим", — також сказав Столтенберг.

Нагадаємо, 20 квітня генсека НАТО помітили у центрі Києва. За інформацією ЗМІ, Єнс Столтенберг приїхав продемонструвати свою підтримку українцям перед контрнаступом ЗСУ.

Також генсек відвідав Бучу. За словами мера Анатолія Федорчука, наслідки руйнувань та злочинів РФ вразили Столтенберга. Федорчук подарував представнику НАТО монету із символами Бучі, виготовлену із ворожих куль.

На візит Столтенберга вже відреагували у Кремлі. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що вступ України до НАТО буде "істотною небезпекою" для країни-агресорки.

20 квітня голова постійної делегації України у парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернев заявив, що поїздка Столтенберга свідчить про існування консенсусу щодо членства України в НАТО.