"Я його запросив": Зеленський візьме участь в саміті НАТО у Вільнюсі, — Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що запросив Володимира Зеленського на саміт альянсу, що відбудеться у липні. За його словами, президент завітає на зустріч.

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Президент Володимир Зеленський братиме участь в саміті НАТО у Вільнюсі, що запланований на липень. Про це повідомив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг, заяву якого передав кореспондент "Європейської правди".

Сьогодні, 21 квітня, прибувши на зустріч у форматі "Рамштайн" в Німеччину, генсек НАТО анонсував участь президента України в майбутньому саміті альянсу. Він розповів, що обговорив підготовку до цієї зустрічі із Зеленським та запросив його приєднатися.

"Президент Зеленський і я обговорили підготовку до майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі в липні. Я запросив його взяти участь у зустрічі, і я радий, що він прийняв запрошення", — сказав Столтенберг.

Нагадаємо, 20 квітня генсека НАТО помітили у центрі Києва. За інформацією ЗМІ, Єнс Столтенберг приїхав продемонструвати свою підтримку українцям перед контрнаступом ЗСУ.

Також генсек відвідав Бучу. За словами мера Анатолія Федорчука, наслідки руйнувань та злочинів РФ глибоко вразили Столтенберга. Федорчук подарував представнику НАТО монету з символами Бучі, виготовлену з ворожих куль.

На візит Столтенберга вже відреагували в Кремлі. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що вступ України до НАТО становитиме "істотну небезпеку" для країни-агресорки.

20 квітня голова постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв заявив, що поїздка Столтенберга свідчить про існування консенсусу щодо членства України в НАТО. Головною умовою він назвав перемогу у війні.