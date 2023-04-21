"Я его пригласил": Зеленский примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе, — Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что пригласил Владимира Зеленского на саммит альянса, который состоится в июле. По его словам, президент посетит встречу.

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Президент Владимир Зеленский примет участие в запланированном на июль саммите НАТО в Вильнюсе. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, заявление которого передал корреспондент "Европейской правды".

Сегодня, 21 апреля, прибыв на встречу в формате Рамштайн в Германию, генсек НАТО анонсировал участие президента Украины в предстоящем саммите альянса. Он рассказал, что обсудил подготовку к встрече с Зеленским и пригласил его присоединиться.

"Президент Зеленский и я обсудили подготовку к предстоящему саммиту НАТО в Вильнюсе в июле. Я пригласил его принять участие во встрече, и я рад, что он принял приглашение", — сказал Столтенберг.

Напомним, 20 апреля генсека НАТО заметили в центре Киева. По информации СМИ, Йенс Столтенберг приехал продемонстрировать свою поддержку украинцам перед контрнаступлением ВСУ.

Также генсек посетил Бучу. По словам мэра Анатолия Федорчука, последствия разрушений и преступлений РФ поразили Столтенберга. Федорчук подарил представителю НАТО монету с символами Бучи, изготовленную из вражеских пуль.

На визит Столтенберга уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в НАТО будет представлять собой "существенную опасность" для страны-агрессорки.

20 апреля глава постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев заявил, что поездка Столтенберга свидетельствует о существовании консенсуса относительно членства Украины в НАТО. Главным условием он назвал победу в войне.