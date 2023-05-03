Допоможуть захистити себе: країни Північної Європи підтримали членство України в ЄС та НАТО

Безпека України має велике значення для НАТО, тому країни Північної Європи очікують вирішення цих питань на саміті у липні 2023 року.

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Данія, Ісландія, Норвегія, Фінляндія та Швеція підтвердили, що підтримують вступ України до Євросоюзу та НАТО. Про це йдеться у спільній заяві саміту Україна – Північна Європа, підписаній 3 травня.

У документі йдеться про те, що майбутнє України – в євроатлантичній сім'ї. Зокрема, Європейський Союз надав Україні статус країни-кандидата.

"Країни Північної Європи – члени ЄС рішуче підтримуватимуть Україну в її зусиллях щодо реалізації процесу реформування та у виконанні вимог, необхідних для якнайшвидшого початку переговорів про вступ, а також очікують звіту Єврокомісії до кінця 2023 року", – зазначено у заяві.

При цьому лідери п'яти країн запевнили, що продовжать працювати над підтримкою високого рівня цивільної допомоги Україні, зокрема, задіявши механізми Євросоюзу.

Також наголошується, що союзники погодилися прийняти Україну в НАТО на саміті у Бухаресті у 2008 році. Крім того, наша країна подала заяву на прискорене членство в Альянсі у 2022 році.

"Країни Північної Європи продовжуватимуть підтримувати Україну на шляху до майбутнього членства. Ще до набуття Україною членства її безпека має велике значення для Альянсу. Україна та країни Північної Європи очікують розв'язання цих питань на саміті НАТО в липні 2023 року. Країни Північної Європи будуть і надалі надавати рішучу підтримку зміцненню здатності України захищати себе”, – наголошується у документі.

Нагадаємо, 3 травня колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон розкритикував позицію російської пропаганди, яка стверджує, що вступ України до НАТО може стати провокацією для РФ. На його думку, на саміті у Вільнюсі, який заплановано на липень 2023 року, можна буде побачити, чи впорається Альянс із виконанням своїх обіцянок щодо України.

2 травня глава МЗС Дмитро Кулеба розповів, що рішення про вступ України до НАТО залежить від чотирьох країн-членів, одна з яких є "особливо важливою" і займає особливу роль в Альянсі. Він зазначив, що ситуація із членством у НАТО нагадує йому події минулого року, коли Україна боролася за статус кандидата у члени Євросоюзу.