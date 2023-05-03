Джонсон закликає прискорити вступ України до НАТО всупереч загрозам Кремля

Британський політик вважає, що запланований на літо саміт НАТО у Вільнюсі покаже, чи впорається Альянс з перевіркою на виконання всіх обіцянок, які раніше давав Україні.

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Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон розкритикував позицію російської пропаганди, яка стверджує, що вступ України до НАТО може стати провокацією для РФ. Про це 3 травня повідомляє видання PA Media.

Джонсон вважає пропагандистські наративи "дурістю" і закликає український уряд готуватися до приєднання до Альянсу якнайшвидше.

На думку ексміністра Британії, саме на саміті НАТО у Вільнюсі, який заплановано на липень 2023 року, можна буде побачити, чи впорається Альянс з виконанням своїх обіцянок щодо України.

Також Джонсон поставив питання про серйозність російської пропаганди міністру закордонних справ Великобританії Джеймсу Клеверлі, на що глава дипломатичного відомства відповів, що Україна вже отримала запрошення на членство в НАТО, а тому позиція Альянсу щодо можливого її вступу відкрита та зрозуміла.

Також Клеверлі зазначив, що весь світ бачив, що президент Росії Володимир Путін готовий робити з Україною, доки вона не є членом НАТО.

"Адже Путін показав, що він готовий робити, коли Україна не є членом НАТО і тому, що Україна не є членом НАТО", — зазначив голова МЗС Британії.

Джонсон закликає світових лідерів продовжити підготовку України для вступу до Альянсу "заради ясності, стабільності та миру в Європі".

Нагадаємо, 2 травня голова МЗС Дмитро Кулеба розповів, що рішення про вступ України до НАТО залежить від чотирьох країн-членів, одна з яких "особливо важлива" та займає особливу роль в Альянсі.

Також 2 травня в Держдепі США повідомили, що підтримують "політику відкритих дверей" НАТО і робитимуть все, щоб Україна мала засоби захисту від агресії РФ.