Латвія закликає посилити східний фланг НАТО через агресію РФ (відео)

Інвестиції у військовий потенціал та посилення східного флангу необхідні для збереження миру в Європі. Захід має зробити все, щоб не допустити перемоги Росії в Україні, вважає президент Латвії Егілс Левітс.

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Внаслідок домовленості між країнами-членами НАТО було ухвалено рішення про посилення східного флангу. Про це розповів президент Латвії Егілс Левітс в інтерв'ю виданню DW.

На запитання журналістів про те, чи підтримує Левітс більшу присутність сил альянсу у своєму регіоні, політик зазначив, що військовий потенціал НАТО має бути посилено у зв'язку з російською агресією.

"Ми домовилися на саміті НАТО влітку 2022 року, що східний фланг альянсу має бути посилений. Повинний також бути збільшений військовий потенціал. І ми матимемо більше військ НАТО не тільки в Балтійському регіоні, а й на східному фланзі НАТО загалом. Доктрина НАТО, в зв'язку з російською агресією, полягає у стримуванні РФ шляхом нарощування власного військового потенціалу", — наголосив він.

За його словами, сьогоднішні інвестиції у військовий потенціал є насамперед інвестиціями для збереження миру у Європі.

Постійне базування військових у регіонах, за його словами, також є необхідністю для зміцнення східного флангу військового Альянсу і носить саме оборонний, а не агресивний характер.

"НАТО — це суто оборонний альянс, і з нашого боку було б безглуздо вдаватися до параноїдальної аргументації Росії. Я не думаю, що в Німеччині, наприклад, хтось думає про напад на Росію. З іншого боку, саме Росія напала на Україну, як раніше напала на Грузію. Існує реальна загроза і для інших країн. На цьому фоні вступ до НАТО — це природна реакція", — зазначив Левітс.

Егілс повідомив, що проводив консультації з союзниками щодо рішення президента Росії Володимира Путіна розмістити ядерну зброю в Білорусі.

"Наразі НАТО вважає, що в цілому це не змінює військової ситуації. Оскільки з військової точки зору не так важливо, де безпосередньо знаходиться ядерна зброя. Але, звичайно, це політичний сигнал, який посилає Москва: Росія не хоче миру, Росія хоче продовжувати агресію в Україні", — наголосив глава Латвії.

Також він наголосив, що як у НАТО, так і в Європейському союзі насамперед повинні думати про те, як підтримати Україну всіма необхідними їй системами озброєнь, щоб вона могла виграти цю війну.

6 квітня стало відомо, що США, Німеччина та Угорщина не підтримали надання Україні необхідної для членства в НАТО "дорожньої карти". Водночас представники країн заявили, що продовжать допомагати Україні технічно та фінансово.

Днями професор міжнародних відносин Бірмінгемського університету Девід Данн повідомив, що вступ до НАТО за сценарієм Фінляндії Україні не вдасться, оскільки цей процес може спровокувати відкритий конфлікт РФ з Європою.