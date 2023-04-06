Аналітики розповіли, чому вступ Фінляндії в НАТО ніяк не допомагає Україні

За словами аналітиків, для одних європейських політиків Україна вже робить значний внесок у безпеку Європи та НАТО, інші – занадто боятися прямого конфлікту з РФ.

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Попри те, що Фінляндія змогла досить швидко стати членом НАТО, Україна не може сподіватися на такий самий сценарій для себе. Про це розповів професор міжнародних відносин Бірмінгемського університету у Великій Британії Девід Данн виданню Newsweek.

За словами експерта, війна Росії проти України зав'язана на двох міркуваннях безпеки: України та Європи загалом. Для одних європейських політиків Україна вже робить значний внесок у безпеку Європи та НАТО, інші – занадто боятися відкритого конфлікту з РФ.

Як розповів колишній представник НАТО Едвард Хантер Крісті, деякі європейські політики вважають, що Україна вже заслуговує на членство НАТО, оскільки ЗСУ мають такий бойовий досвід, якого немає в жодній європейській армії.

За словами журналістів, головне питання – це час. Приєднання Фінляндії показує, що політика відкритих дверей НАТО ще є актуальною, але до України цей принцип не застосують доти, доки триває війна з РФ.

Крісті сказав, що якщо Україну приймуть до НАТО під час війни з Росією, це може спричинити прямий вступ альянсу в конфлікт.

"Ніхто не захоче вступати до якогось автоматичного процесу за допомогою статті 5", — сказав Крісті.

Однак, як кажуть у матеріалі, у довгостроковій перспективі Україна може стати членом Північноатлантичного альянсу. Багато залежить від того, як закінчиться війна, що триває. Україна майбутнього може бути оснащена обладнанням стандарту НАТО, з яким її збройні сили вже навчені працювати.

На думку Крісті, це робить країну готовою до майбутньої інтеграції. Може статися так, що НАТО продовжуватиме тісно співпрацювати з Києвом для отримання гарантій безпеки проти Росії, без цього формального членства.

Нагадаємо, що 4 квітня Фінляндія офіційно приєдналася до Альянсу. Кордони оборонного союзу з РФ збільшилися вдвічі після приєднання Гельсінкі до Альянсу. Прапор Фінляндії вже підняли біля штаб-квартири відомства.

Крім того, журналісти WSJ заявили, що членство України в НАТО знято з порядку денного. За словами журналістів, Польща, Литва та Естонія виступають за гарантії безпеки та чіткий шлях України до НАТО. Водночас США, Німеччина та Франція більше зосереджені на задоволенні короткострокових потреб ЗСУ.