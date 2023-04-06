Аналитики рассказали, почему вступление Финляндии в НАТО никак не помогает Украине

По словам аналитиков, для одних европейских политиков Украина уже вносит значительный вклад в безопасность Европы и НАТО, другие же – слишком бояться прямого конфликта с РФ.

Related video

Несмотря на то, что Финляндия смогла довольно быстро стать членом НАТО, Украина не может надеяться на такой же сценарий для себя. Об этом рассказал профессор международных отношений Бирмингемского университета в Великобритании Дэвид Данн изданию Newsweek.

По словам эксперта, война России против Украины завязана на двух соображениях безопасности: Украины и Европы в целом. Для одних европейских политиков Украина уже вносит значительный вклад в безопасность Европы и НАТО, другие же – слишком бояться открытого конфликта с РФ.

Как рассказал бывший представитель НАТО Эдвард Хантер Кристи, некоторые европейские политики считают, что Украина уже заслуживает быть членом НАТО, так как ВСУ имеют такой боевой опыт, которого нет ни у одной европейской армии.

По словам журналистов, главный вопрос – это время. Присоединение Финляндии показывает, что политика открытых дверей НАТО еще актуальна, но к Украина этот принцип не применят до тех пор, пока продолжается война с РФ.

Кристи сказал, что если Украину примут в НАТО во время войны с Россией, это может стать причиной прямого вступления альянса в конфликт.

"Никто не захочет вступать в какой-то автоматический процесс посредством статьи 5", — сказал Кристи.

Однако, как говорится в материале, в долгосрочной перспективе Украина может стать членом Североатлантического альянса. Многое зависит от того, как закончится продолжающаяся война. Украина будущего может быть оснащена оборудованием стандарта НАТО, с котором ее вооруженные силы уже обучены работать.

По мнению Кристи, это делает страну готовой к будущей интеграции. Может случиться так, что НАТО продолжит тесно сотрудничать с Киевом для получения гарантий безопасности против России, без этого формального членства.

Напомним, что 4 апреля Финляндия официально присоединилась к Альянсу. Границы оборонительного союза с РФ увеличились в два раза после присоединения Хельсинки к Альянсу. Флаг Финляндии уже подняли у штаб-квартиры ведомства.

Кроме того, журналисты WSJ заявили, что членство Украины в НАТО снято с повестки дня. По словам журналистов, Польша, Литва и Эстония выступают за гарантии безопасности и четкий путь Украины в НАТО. В то же время США, Германия и Франция больше сосредоточены на удовлетворении краткосрочных потребностей ВСУ.