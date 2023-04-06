Аналитики рассказали, почему вступление Финляндии в НАТО никак не помогает Украине
По словам аналитиков, для одних европейских политиков Украина уже вносит значительный вклад в безопасность Европы и НАТО, другие же – слишком бояться прямого конфликта с РФ.
Несмотря на то, что Финляндия смогла довольно быстро стать членом НАТО, Украина не может надеяться на такой же сценарий для себя. Об этом рассказал профессор международных отношений Бирмингемского университета в Великобритании Дэвид Данн изданию Newsweek.
По словам эксперта, война России против Украины завязана на двух соображениях безопасности: Украины и Европы в целом. Для одних европейских политиков Украина уже вносит значительный вклад в безопасность Европы и НАТО, другие же – слишком бояться открытого конфликта с РФ.
Как рассказал бывший представитель НАТО Эдвард Хантер Кристи, некоторые европейские политики считают, что Украина уже заслуживает быть членом НАТО, так как ВСУ имеют такой боевой опыт, которого нет ни у одной европейской армии.
По словам журналистов, главный вопрос – это время. Присоединение Финляндии показывает, что политика открытых дверей НАТО еще актуальна, но к Украина этот принцип не применят до тех пор, пока продолжается война с РФ.
Кристи сказал, что если Украину примут в НАТО во время войны с Россией, это может стать причиной прямого вступления альянса в конфликт.
"Никто не захочет вступать в какой-то автоматический процесс посредством статьи 5", — сказал Кристи.
Однако, как говорится в материале, в долгосрочной перспективе Украина может стать членом Североатлантического альянса. Многое зависит от того, как закончится продолжающаяся война. Украина будущего может быть оснащена оборудованием стандарта НАТО, с котором ее вооруженные силы уже обучены работать.
По мнению Кристи, это делает страну готовой к будущей интеграции. Может случиться так, что НАТО продолжит тесно сотрудничать с Киевом для получения гарантий безопасности против России, без этого формального членства.
Напомним, что 4 апреля Финляндия официально присоединилась к Альянсу. Границы оборонительного союза с РФ увеличились в два раза после присоединения Хельсинки к Альянсу. Флаг Финляндии уже подняли у штаб-квартиры ведомства.
Кроме того, журналисты WSJ заявили, что членство Украины в НАТО снято с повестки дня. По словам журналистов, Польша, Литва и Эстония выступают за гарантии безопасности и четкий путь Украины в НАТО. В то же время США, Германия и Франция больше сосредоточены на удовлетворении краткосрочных потребностей ВСУ.