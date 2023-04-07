Латвия призывает усилить восточный флаг НАТО из-за агрессии РФ (видео)

Инвестиции в военный потенциал и усиление восточного фланга необходимы для сохранения мира в Европе. Запад должен сделать все, чтобы не допустить победы России в Украине, считает президент Латвии Эгилс Левитс.

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В результате договоренности между странами-членами НАТО, было принято решение об усилении восточного фланга. Об этом рассказал президент Латвии Эгилс Левитс в интервью изданию DW.

На вопрос журналистов о том, поддерживает ли Левитс большее присутствие сил альянса в своем регионе, политик отметил, что военный потенциал НАТО должен быть усилен в связи с российской агрессией.

"Мы договорились на саммите НАТО летом 2022 года, что восточный фланг альянса должен быть усилен. Должен быть увеличен военный потенциал. И у нас будет больше войск НАТО не только в Балтийском регионе, но и на восточном фланге НАТО в целом. Доктрина НАТО, в связи с российской агрессией, заключается в сдерживании РФ путем наращивания собственного военного потенциала", — подчеркнул он.

По его словам, сегодняшние инвестиции в военный потенциал являются прежде всего инвестициями для сохранения мира в Европе.

Постоянное базирование военных в регионах, по его словам, также является необходимостью для укрепления восточного фланга военного Альянса и носит оборонительный а не агрессивный характер.

"НАТО — это чисто оборонительный альянс, и с нашей стороны было бы глупо вдаваться в параноидальную аргументацию России. Я не думаю, что в Германии, например, кто-то помышляет о нападении на Россию. С другой стороны, именно Россия напала на Украину, как ранее напала на Грузию. Существует реальная угроза и для других стран. На этом фоне вступление в НАТО — это естественная реакция", — отметил Левитс.

Эгилс сообщил, что проводил консультации с союзниками относительно решения президента России Владимира Путина разместить ядерное оружие в Беларуси.

"На данный момент НАТО считает, что в целом это не меняет военной ситуации. Поскольку с военной точки зрения не так важно, где непосредственно находится ядерное оружие. Но, конечно, это политический сигнал посылаемый Москвой: Россия не хочет мира, Россия хочет продолжать агрессию в Украине", — подчеркнул глава Латвии.

Также он подчеркнул, что как в НАТО, так и в Европейском союзе, в первую очередь, должны думать о том, как поддержать Украину всеми необходимыми ей системами вооружений, чтобы она могла выиграть эту войну.

6 апреля стало известно, что США, Германия и Венгрия не поддержали предоставление Украине необходимой для членства в НАТО "дорожной карты". В то же время представители стран заявили, что продолжат помогать Украине технически и финансово.

На днях профессор международных отношений Бирмингемского университета Дэвид Данн сообщил, что вступление в НАТО по сценарию Финляндии у Украины не получится, поскольку этот процесс может спровоцировать открытый конфликт РФ с Европой.