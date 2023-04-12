У Латвії розпочалися суди над журналістами Russia Today: вони заперечують свою провину, — ЗМІ

За даними балтійського порталу, обвинувачені назвали справу політично мотивованою, яка порушує основні засади свободи слова. У Національній раді з електронних ЗМІ вважають, що підозрювані систематично розпалювали національну ненависть.

Related video

11 квітня в Ризі розпочалася серія судових процесів над латвійськими журналістами, які співпрацювали з інформаційними порталами Sputnik і Baltnews. На лаві підсудних 16 осіб, яких обвинувачують у порушенні санкцій Європейського союзу. Про це повідомив портал Delfi 11 квітня.

Видання зазначає, що ніхто з журналістів не вважає себе винним. Звинувачення виділило 14 справ щодо окремого процесу. Шість осіб постануть перед судом у квітні, травні та червні. Першим суд розгляне справу журналіста Володимира Дорофєєва, який понад 25 років працював у різних ЗМІ. Він заявив, що не визнає себе винним і вважає, що справа проти нього та його колег сфабрикована.

У чому суть звинувачення

Новинні сайти Sputnik (заблокований у Латвії у 2016 році, "дзеркала" заблоковані після початку війни в Україні у 2022 році) та Baltnews (заблокований у 2019 році) пов'язані з російським державним агентством "Росія сьогодні" (Russia Today, також заблоковано). На думку Національної ради з електронних ЗМІ (NEPLP), їхня діяльність становить загрозу безпеці Латвії: публікації підтримують і виправдовують дії Росії у війні проти України та "систематично розпалюють національну ненависть".

Генеральним директором "Росії сьогодні" є пропагандист і телеведучий Дмитро Кисельов, який перебуває в списку санкцій ЄС. У грудні 2020 року було проведено сім обшуків у співробітників Sputnik і Baltnews у межах розслідування, ініційованого Службою державної безпеки (СДБ), ідеться в заяві обвинувачених для преси. У ході обшуків було вилучено комп'ютери, мобільні телефони, носії інформації з робочими й особистими архівами. Латвійським співробітникам Sputnik і Baltnews були пред'явлені звинувачення в порушенні режиму санкцій (стаття 84 частина 1 Кримінального закону Латвії).

Згідно з обвинувальним висновком, журналісти "свідомо та з корисливих спонукань надали економічний ресурс особі, яка перебуває під санкціями". Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Обвинувачені наголошують, що санкції проти Russia Today як юридичної особи було оголошено лише в лютому 2023 року, тоді як вони співпрацювали з виданням раніше.

"СДБ послідував розширювальному тлумаченню законодавства ЄС і Латвії та вирішив, що коли генеральний директор Russia Today Дмитро Кисельов перебуває під персональними санкціями, це означає, що він може опосередковано отримувати якусь вигоду від співпраці журналістів із Russia Today", — ідеться в офіційній заяві журналістів, які потрапили під суд.

Хто постане перед судом

У списку обвинувачених — колишній головний редактор порталу Baltnews Андрій Яковлєв, відомі латвійські журналісти Алла Березовська, Олена Кириллова, Володимир Дорофєєв, Олександр Малнач, Андрій Татарчук і Людмила Прибильська, політичний активіст Володимир Ліндерман, помічник депутата Європарламенту Тетяни Жданок Сергій Мелконов.

"Ми вважаємо цю справу політично мотивованою, яка порушує основні принципи свободи слова. Вона була інспірована з метою залякати журналістів, фактично — заборонити їм займатися професійною діяльністю", — йдеться в заяві для преси обвинувачених журналістів.

Судові слухання в справах перших шести осіб були призначені на 11 та 13 квітня, 17 та 29 травня й 4 та 14 червня. Перше з них відбулося у вівторок у Ризькому міському суді на вулиці Маза Нометню, коли перед судом постав Володимир Дорофєєв.

Нагадаємо, у червні 2020 року в Латвії заборонили трансляції телеканалу Russia Today. У Національній раді з електронних ЗМІ Латвії заявили, що телеканали групи RT перебувають під фактичним управлінням російського пропагандиста Дмитра Кисельова, щодо якого застосовано санкції Ради ЄС.

Також нагадаємо, що у січні 2023 року в Латвії служба держбезпеки (СДБ) затримала шеф-редактора російського пропагандистського порталу "Sputnik Литва" Марата Касема. За версією слідства, він надав господарські ресурси підсанкційному медіа, забороненому в Латвії та інших країнах Євросоюзу.