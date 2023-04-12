В Латвии начались суды над журналистами Russia Today: они отрицают свою вину, — СМИ

По данным балтийского портала, обвиняемые назвали дело политически мотивированным, нарушающим основные принципы свободы слова. В национальном совете по электронным СМИ считают, что подозреваемые систематически разжигали национальную ненависть.

Related video

11 апреля в Риге началась серия судебных процессов над латвийскими журналистами, сотрудничавшими с информационными порталами Sputnik и Baltnews. На скамье подсудимых 16 человек, обвиняемых в нарушении санкций Европейского союза. Об этом сообщил портал Delfi 11 апреля.

Издание отмечает, что никто из журналистов не считает себя виновным. Обвинение выделило 14 дел в отдельный процесс. Шесть человек предстанут перед судом в апреле, мае и июне. Первым суд рассмотрит дело журналиста Владимира Дорофеева, который более 25 лет проработал в различных СМИ. Он заявил, что не признает себя виновным и считает, что дело против него и его коллег сфабриковано.

В чем суть обвинения

Новостные сайты Sputnik (заблокирован в Латвии в 2016 году, "зеркала" заблокированы после начала войны на Украине в 2022 году) и Baltnews (заблокирован в 2019 году) связаны с российским государственным агентством "Россия сегодня" (Russia Today, также заблокировано). По мнению Национального совета по электронным СМИ (NEPLP), их деятельность представляет угрозу безопасности Латвии: публикации поддерживают и оправдывают действия России в войне против Украины и "систематически разжигают национальную ненависть".

Генеральным директором "России сегодня" является пропагандист и телеведущий Дмитрий Киселев, который находится в санкционном списке ЕС. В декабре 2020 года было проведено семь обысков у сотрудников Sputnik и Baltnews в рамках расследования, инициированного Службой государственной безопасности (СГБ), говорится в заявлении обвиняемых для прессы. В ходе обысков были изъяты компьютеры, мобильные телефоны, носители информации с рабочими и личными архивами. Латвийским сотрудникам Sputnik и Baltnews были предъявлены обвинения в нарушении режима санкций (статья 84 часть 1 Уголовного закона Латвии).

Согласно обвинительному заключению, журналисты "сознательно и из корыстных побуждений предоставили экономический ресурс лицу, находящемуся под санкциями". Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Обвиняемые подчеркивают, что санкции против Russia Today как юридического лица были объявлены только в феврале 2023 года, тогда как они сотрудничали с изданием ранее.

"СГБ последовал расширительному толкованию законодательства ЕС и Латвии и решил, что раз генеральный директор Russia Today Дмитрий Киселев находится под персональными санкциями, это означает, что он может косвенно получать какую-то выгоду от сотрудничества журналистов с Russia Today", — говорится в официальном заявлении журналистов, попавших под суд.

Кто предстанет перед судом

В списке обвиняемых — бывший главный редактор портала Baltnews Андрей Яковлев, известные латвийские журналисты Алла Березовская, Елена Кириллова, Владимир Дорофеев, Александр Малнач, Андрей Татарчук и Людмила Прибыльская, политический активист Владимир Линдерман, помощник депутата Европарламента Татьяны Жданок — Андрей Солопенко, а также фотограф Сергей Мелконов.

"Мы считаем это дело политически мотивированным, нарушающим основные принципы свободы слова. Оно было инспирировано с целью запугать журналистов, фактически — запретить им заниматься профессиональной деятельностью", — говорится в заявлении для прессы обвиняемых журналистов.

Судебные слушания по делам первых шести человек были назначены на 11 и 13 апреля, 17 и 29 мая и 4 и 14 июня. Первое из них состоялось во вторник в Рижском городском суде на улице Маза Нометню, когда перед судом предстал Владимир Дорофеев.

Напомним, в июне 2020 года в Латвии запретили трансляции телеканала Russia Today. В Национальном совете по электронным СМИ Латвии заявили, что телеканалы группы RT находятся под фактическим управлением российского пропагандиста Дмитрия Киселева, в отношении которого применены санкции Совета ЕС.

Также напомним, что в январе 2023 года в Латвии служба госбезопасности (СГБ) задержала шеф-редактора российского пропагандистского портала "Sputnik Литва" Марата Касема. По версии следствия, он предоставил хозяйственные ресурсы подстанционному медиа, запрещенному в Латвии и других странах Евросоюза.