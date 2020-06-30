В Латвии запретили трансляции телеканала Russia Today

В Национальном совете по электронным СМИ Латвии заявили, что телеканалы группы RT находятся под фактическим управлением российского пропагандиста Дмитрия Киселева, в отношении которого применены санкции Совета ЕС.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии.

Как сообщили в НСЭСМИ, каналы RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary и RT TV запрещены, так как находятся под фактическим контролем и управлением Дмитрия Киселева, в отношении которого применены санкции Совета ЕС.

Латвия также призвала другие страны ЕС поступить аналогичным образом.

"RT, как и другие каналы кремлевской пропаганды, пытается представить Латвию как несостоятельную страну", – поясняет свое решение НСЭСМИ.

Как ранее сообщал Фокус:

В Facebook закрыли страницу англоязычного проекта Russia Today. Она была закрыта сразу же после того, как вышло расследование CNN. В нем говорилось о том, что вышеупомянутый проект RT финансируется из России.

В Британии также проводилось расследование против Russia Today. В работе RT усмотрели нарушения принципа объективности – это касается как новостных, так и повседневных программ, выходящих на российском телеканале.

А в Вашингтоне и вовсе прекратили вещание российского телеканала. Главный редактор RT Маргарита Симоньян считает, что это связано с получением Russia Today статуса иностранного агента.

Российским информационным агентствам Russia Today и "Спутник" запретили посещать конференцию по вопросам свободы СМИ в Лондоне.