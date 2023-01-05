Подозревают в нарушении санкций ЕС: в Латвии задержали топ-пропагандиста РФ (фото)

Служба госбезопасности Латвии в течение долгого времени следила за редактором "Sputnik Литва" Маратом Касемом. Его ресурс регулярно дискредитировал деятельность страны и ее союзников.

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В Латвии Служба госбезопасности (СГБ) задержала шеф-редактора российского пропагандинстсвокго портала "Sputnik Литва" Марата Касема (гражданин Латвии). Об этом в четверг, 5 января, сообщает издание Delfi.

Правоохранители задержали Касема 3 января, после чего поместили под стражу. Его подозревают в нарушении санкций ЕС. По версии следствия, он предоставил хозяйственные ресурсы подсканкционному медиа, запрещенному в Латвии и других странах Евросоюза.

Как сообщают латвийские СМИ, Служба госбезопаности в течение длительного времени документировала противоправную деятельность Касема. В частности, установлено, что задержанный работает в одном из информресурсов подконтрольного Кремлю Russia Today (RT). По информации правоохранителей, данное медиа регулярно дискредитирует Латвию и ее союзников.

Как отметили в СГБ, задержанный гражданин Латвии занимает в этом ресурсе ведущую должность, организуя и управляя созданием контента. Марат Касем несколько лет жил и работал в России, а в Латвию приехал в конце 2022 года.

При этом российский пропагандистский ресурс Sputnik сообщает, что Касема якобы подозревают еще и в шпионаже в пользу Кремля.

Кроме того, отмечается, что в 2018 году Касем участвовал в выборах в Сейм от партии "За альтернативу", а перед этим его исключили из партии "Согласие" за публично выраженную грубость в адрес электората.

Отметим, что после вторжения России в Украину "Sputnik Литва" был заблокирован в странах ЕС за оправдание военной агрессии РФ и действия по дестабилизации ситуации в других европейских странах.

Как Марат Касем работал против Латвии

Касем никогда не скрывал, что полностью поддерживает агрессивную внешнюю политику Кремля, в результате чего в 2019 году в Литве был признан персоной нон грата.

Тогда Касем пожаловался газете "Сегодня", что боится возвращаться в Латвию, потому что там его могут приговорить к тюремному заключению за действия против латвийского государства.

Фото: Скриншот

Впрочем, судя по его соцсетям, он продолжал посещать страну несмотря на свой "страх". В частности, Новый год он встретил в Риге.

В Латвии он известен, прежде всего, своими высказываниями против общества и правительства.

Напомним, в марте 2022 года компания Google заявила о полном блокировании каналов RT и Sputnik, а также связанные с ними YouTube-каналов. Аналогичное решение приняла Meta и ограничила доступ к российским государственным СМИ.

Также Фокус писал о том, что 4 января в здании посольства России в Риге обнаружили вещество неизвестного происхождения.

Ранее, 28 декабря, в Управлении по делам гражданства и миграции Латвии приняли решение не лишать виз сотрудников российского телеканала "Дождь", которому ранее аннулировали лицензию. Изучив визы сотрудников "Дождя", в ведомстве заключили, что журналисты могут продолжить жить и вести трудовую деятельность в Литве.