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Мир

Подозревают в нарушении санкций ЕС: в Латвии задержали топ-пропагандиста РФ (фото)

марат касем, Sputnik Литва, задержание, рига, пропаганда, санкции ЕС
Фото: Facebook | Установлено, что задержанный работает в одном из информресурсов подконтрольного Кремлю Russia Today (RT)

Служба госбезопасности Латвии в течение долгого времени следила за редактором "Sputnik Литва" Маратом Касемом. Его ресурс регулярно дискредитировал деятельность страны и ее союзников.

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В Латвии Служба госбезопасности (СГБ) задержала шеф-редактора российского пропагандинстсвокго портала "Sputnik Литва" Марата Касема (гражданин Латвии). Об этом в четверг, 5 января, сообщает издание Delfi.

Правоохранители задержали Касема 3 января, после чего поместили под стражу. Его подозревают в нарушении санкций ЕС. По версии следствия, он предоставил хозяйственные ресурсы подсканкционному медиа, запрещенному в Латвии и других странах Евросоюза.

Как сообщают латвийские СМИ, Служба госбезопаности в течение длительного времени документировала противоправную деятельность Касема. В частности, установлено, что задержанный работает в одном из информресурсов подконтрольного Кремлю Russia Today (RT). По информации правоохранителей, данное медиа регулярно дискредитирует Латвию и ее союзников.

Как отметили в СГБ, задержанный гражданин Латвии занимает в этом ресурсе ведущую должность, организуя и управляя созданием контента. Марат Касем несколько лет жил и работал в России, а в Латвию приехал в конце 2022 года.

При этом российский пропагандистский ресурс Sputnik сообщает, что Касема якобы подозревают еще и в шпионаже в пользу Кремля.

Кроме того, отмечается, что в 2018 году Касем участвовал в выборах в Сейм от партии "За альтернативу", а перед этим его исключили из партии "Согласие" за публично выраженную грубость в адрес электората.

Отметим, что после вторжения России в Украину "Sputnik Литва" был заблокирован в странах ЕС за оправдание военной агрессии РФ и действия по дестабилизации ситуации в других европейских странах.

Как Марат Касем работал против Латвии

Касем никогда не скрывал, что полностью поддерживает агрессивную внешнюю политику Кремля, в результате чего в 2019 году в Литве был признан персоной нон грата.

Тогда Касем пожаловался газете "Сегодня", что боится возвращаться в Латвию, потому что там его могут приговорить к тюремному заключению за действия против латвийского государства.

марат касем, Sputnik Литва, задержание, рига, пропаганда, санкции ЕС Fullscreen
Фото: Скриншот

Впрочем, судя по его соцсетям, он продолжал посещать страну несмотря на свой "страх". В частности, Новый год он встретил в Риге.

марат касем, Sputnik Литва, задержание, рига, пропаганда, санкции ЕС Fullscreen

В Латвии он известен, прежде всего, своими высказываниями против общества и правительства.

марат касем, Sputnik Литва, задержание, рига, пропаганда, санкции ЕС Fullscreen
марат касем, Sputnik Литва, задержание, рига, пропаганда, санкции ЕС Fullscreen
марат касем, Sputnik Литва, задержание, рига, пропаганда, санкции ЕС Fullscreen
марат касем, Sputnik Литва, задержание, рига, пропаганда, санкции ЕС
марат касем, Sputnik Литва, задержание, рига, пропаганда, санкции ЕС
марат касем, Sputnik Литва, задержание, рига, пропаганда, санкции ЕС

Напомним, в марте 2022 года компания Google заявила о полном блокировании каналов RT и Sputnik, а также связанные с ними YouTube-каналов. Аналогичное решение приняла Meta и ограничила доступ к российским государственным СМИ.

Также Фокус писал о том, что 4 января в здании посольства России в Риге обнаружили вещество неизвестного происхождения.

Ранее, 28 декабря, в Управлении по делам гражданства и миграции Латвии приняли решение не лишать виз сотрудников российского телеканала "Дождь", которому ранее аннулировали лицензию. Изучив визы сотрудников "Дождя", в ведомстве заключили, что журналисты могут продолжить жить и вести трудовую деятельность в Литве.