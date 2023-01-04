В посольстве РФ в Латвии нашли "вещество неизвестного происхождения": работает полиция

Сотрудники российского посольства уведомили, что по их адресу пришла подозрительная посылка. На месте работают сотрудники полиции и оперативных служб.

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В среду, 4 января, в здании посольства России в Риге обнаружили вещество неизвестного происхождения. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу.

Более того, латвийская полиция также сообщила, что примерно в два часа пополудни сотрудники российского посольства уведомили, что на их адрес пришла подозрительная посылка.

На месте работают сотрудники полиции и оперативных служб.

[ + – ] Полиция у здания посольства РФ в Риге

Напомним, что, по информации главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы, украинские дипломаты в 15 странах получили угрозы. Злоумышленники заботятся о мерах безопасности и стараются не оставлять на посылках улик, по которым можно было бы установить личность. Это обстоятельство говорит о профессиональном подходе к организации подобных "акций". Известен также и адрес отправителя — салон Tesla.

Опасные посылки также отправляли посольствам Украины в Румынии и Дании. Кулеба посоветовал не тратить напрасно деньги на почтовые марки. В свою очередь, спикер украинского дипведомства Олег Николенко уточнил, что посольства Украины получали угрозы в 12 странах.

Ранее Фокус сообщала, что испанские правоохранители выяснили, откуда отправлялась бомба. Шесть бомб отправили из одного и того же города, Вальядолида.