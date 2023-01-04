В посольстві РФ у Латвії знайшли "речовину невідомого походження": працює поліція
Співробітники російського посольства повідомили, що на їхню адресу надійшла підозріла посилка. На місці працюють співробітники поліції та оперативних служб.
У середу, 4 січня, у будівлі посольства Росії у Ризі виявили речовину невідомого походження. Про це повідомляє Delfi з посиланням на Державну пожежно-рятувальну службу.
Більше того, латвійська поліція також повідомила, що приблизно о другій годині пополудні співробітники російського посольства повідомили, що на їхню адресу надійшла підозріла посилка.
На місці працюють співробітники поліції та оперативних служб.
Нагадаємо, що, за інформацією глави українського МЗС Дмитра Кулеби, українські дипломати у 15 країнах отримали погрози. Зловмисники дбають про заходи безпеки і намагаються не залишати на посилках доказів, якими можна було б встановити особу. Ця обставина говорить про професійний підхід до організації таких "акцій". Відома також і адреса відправника — салон Tesla.
Небезпечні посилки також відправляли посольствам України в Румунії та Данії. Кулеба порадив не витрачати даремно гроші на поштові марки. Спікер українського дипвідомства Олег Ніколенко уточнив, що посольства України отримували погрози в 12 країнах.
Раніше Фокус повідомляла, що іспанські правоохоронці з'ясували, звідки вирушала бомба. Шість бомб відправили з одного міста, Вальядолід.