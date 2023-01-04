В посольстві РФ у Латвії знайшли "речовину невідомого походження": працює поліція

Співробітники російського посольства повідомили, що на їхню адресу надійшла підозріла посилка. На місці працюють співробітники поліції та оперативних служб.

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У середу, 4 січня, у будівлі посольства Росії у Ризі виявили речовину невідомого походження. Про це повідомляє Delfi з посиланням на Державну пожежно-рятувальну службу.

Більше того, латвійська поліція також повідомила, що приблизно о другій годині пополудні співробітники російського посольства повідомили, що на їхню адресу надійшла підозріла посилка.

На місці працюють співробітники поліції та оперативних служб.

[ + – ] Поліція біля будівлі посольства РФ у Ризі

Нагадаємо, що, за інформацією глави українського МЗС Дмитра Кулеби, українські дипломати у 15 країнах отримали погрози. Зловмисники дбають про заходи безпеки і намагаються не залишати на посилках доказів, якими можна було б встановити особу. Ця обставина говорить про професійний підхід до організації таких "акцій". Відома також і адреса відправника — салон Tesla.

Небезпечні посилки також відправляли посольствам України в Румунії та Данії. Кулеба порадив не витрачати даремно гроші на поштові марки. Спікер українського дипвідомства Олег Ніколенко уточнив, що посольства України отримували погрози в 12 країнах.

Раніше Фокус повідомляла, що іспанські правоохоронці з'ясували, звідки вирушала бомба. Шість бомб відправили з одного міста, Вальядолід.