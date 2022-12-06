Небезпечні посилки отримали посольства України в Румунії та Данії, — Кулеба

За словами глави МЗС, терористам не варто даремно витрачати гроші на поштові марки. А речник дипвідомства Олег Ніколенко заявив, що посольства України отримували погрози в 12 країнах.

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У вівторок, 6 грудня, на брифінгу МЗС України глава зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба заявив, що українські посольства у Румунії та Данії також отримали небезпечні посилки. Відео опубліковано на сторінці українського МЗС у Facebook.

Міністр також звернувся до зловмисників з проханням припинити терор, оскільки, за його словами, такі дії марні.

[ + – ] Відео пресконференції українського МЗС. Кулеба — про посилки з 9:57

"Є нові випадки відправлення до наших посольств небезпечних пакетів: сьогодні додалися наші посольства в Румунії та посольство України в Данії", — заявив Кулеба. Дипломат порадив усім, хто продовжує тероризувати дипломатів, не марнувати час і гроші на поштові марки.

За словами речника МЗС Олега Ніколенка, загалом був 21 подібний випадок, коли закордонним диппредставництва України у 12 країнах розсилалися погрози.

2 грудня посольствам та консульствам України у 6 країнах прийшли закривавлені посилки, в яких опинилися очі тварин. Кулеба розповів, що така кампанія терору спрямована на те, щоб сіяти страх і залякувати українських дипломатів.

Раніше Фокус повідомляв, що поліція з'ясувала, звідки зловмисники відправили бомбу до українського посольства в Мадриді. За даними поліції, шість бомб надіслали з міста Вальядолід на півночі Іспанії.

Посилки отримали також прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, урядові установи, збройова компанія, яка передала гранатомети ЗСУ, а також Супутниковий центр, який ділиться з Україною розвідданими.