Небезпечні посилки отримали посольства України в Румунії та Данії, — Кулеба
За словами глави МЗС, терористам не варто даремно витрачати гроші на поштові марки. А речник дипвідомства Олег Ніколенко заявив, що посольства України отримували погрози в 12 країнах.
У вівторок, 6 грудня, на брифінгу МЗС України глава зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба заявив, що українські посольства у Румунії та Данії також отримали небезпечні посилки. Відео опубліковано на сторінці українського МЗС у Facebook.
Міністр також звернувся до зловмисників з проханням припинити терор, оскільки, за його словами, такі дії марні.
"Є нові випадки відправлення до наших посольств небезпечних пакетів: сьогодні додалися наші посольства в Румунії та посольство України в Данії", — заявив Кулеба. Дипломат порадив усім, хто продовжує тероризувати дипломатів, не марнувати час і гроші на поштові марки.
За словами речника МЗС Олега Ніколенка, загалом був 21 подібний випадок, коли закордонним диппредставництва України у 12 країнах розсилалися погрози.
2 грудня посольствам та консульствам України у 6 країнах прийшли закривавлені посилки, в яких опинилися очі тварин. Кулеба розповів, що така кампанія терору спрямована на те, щоб сіяти страх і залякувати українських дипломатів.
Раніше Фокус повідомляв, що поліція з'ясувала, звідки зловмисники відправили бомбу до українського посольства в Мадриді. За даними поліції, шість бомб надіслали з міста Вальядолід на півночі Іспанії.
Посилки отримали також прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, урядові установи, збройова компанія, яка передала гранатомети ЗСУ, а також Супутниковий центр, який ділиться з Україною розвідданими.