Опасные посылки получили посольства Украины в Румынии и Дании, — Кулеба

По словам главы МИДа, террористам не стоит напрасно тратить деньги на почтовые марки. А спикер дипведомства Олег Николенко заявил, что посольства Украины получали угрозы в 12 странах.

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Во вторник, 6 декабря, на брифинге МИД Украины глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что украинские посольства в Румынии и Дании также получили опасные посылки. Видео опубликовано на странице украинского МИДа в Facebook.

Министр также обратился с злоумышленникам с просьбой прекратить террор, поскольку, по его словам, такие действия бесполезны.

[ + – ] Видео пресс-конференции украинского МИДа. Кулеба — о посылках с 9:57

"Есть новые случаи отправки в наши посольства опасных пакетов: сегодня добавились наши посольства в Румынии и посольство Украины в Дании", — заявил Кулеба. Дипломат посоветовал всем, кто продолжает терроризировать дипломатов, не тратить напрасно время и деньги на почтовые марки.

По словам спикера МИД Олега Николенко, в общей сложности был 21 подобный случай, когда зарубежным диппредставительства Украины в 12 странах рассылались угрозы.

2 декабря посольствам и консульствам Украины в 6 странах пришли окровавленные посылки, в которых оказались глаза животных. Кулеба рассказал, такая кампания террора направлена на то, чтобы сеять страх и запугивать украинских дипломатов.

Ранее Фокус сообщал, что полиция выяснила, откуда злоумышленники отправили бомбу в украинское посольство в Мадриде. По данным полиции, шесть бомб прислали из города Вальядолид на севере Испании.

Посылки получили также премьер-министр Испании Педро Санчес, правительственные учреждения, оружейная компания, передавшая гранатометы ВСУ, а также Спутниковый центр, который делится с Украиной разведданными.