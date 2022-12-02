"Кампания террора": Кулеба рассказал, зачем посольствам Украины отправили посылки с глазами

Глава МИД Украины заявил, что зафиксировано уже 17 случаев, когда украинские посольства получали посылки с угрозами или взрывными устройствами.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинских дипломатов по всему миру хотят запугать. Именно поэтому им посылают посылки с глазами животных или даже взрывными устройствами. Об этом он заявил в интервью CNN.

"Эта кампания направлена ​​на то, чтобы посеять страх и запугать украинских дипломатов", — сказал Дмитрий Кулеба журналисту Мэтью Чансу.

По словам главы МИД Украины, зафиксировано 17 случаев, когда украинские посольства получали посылки с бомбами или фальшивые посылки-бомбы. Также были случаи, когда дипломатам присылали глаза свиньи или коровы.

Кулеба заявил, что серия террора началась после того, как посольству Украины в Испании прислали бомбу.

"Но то, что последовало за этим взрывом, было более странным, и я бы даже сказал больным", — сказал Кулеба.

Министр иностранных дел заявил, что ему хочется обвинить во всем этом Россию, поскольку именно ей выгодно запугивать украинских дипломатов.

"Возможно, этот террористический ответ — российский ответ на тот дипломатический ужас, который мы создали для России на международной арене, и именно так они пытаются дать отпор, проигрывая настоящие дипломатические баталии одну за другой", — сказал он.

По его мнению, виновной может быть либо сама РФ, либо кто-то, кто ей симпатизирует.

Журналисты CNN сообщили, что следствие пока не пришло к выводу, кто именно стоит за серией запугивания.

Ранее Фокус писал, что украинские дипломаты в 6 странах получили угрозы. МИД Украины рассказало об очередных попытках запугать работников дипучреждений в европейских странах. Вход в квартиру посла в Ватикане подвергся акту вандализма, а посольство в Казахстане "заминировали". Так, персоналу посольств Украины в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии и Италии отправили окровавленные посылки с глазами животных внутри.

Также сообщалось, что 30 ноября у посольства Украины в Мадриде произошел взрыв.

Позже стало известно, что посылка со взрывчаткой предназначалась послу. Комендант дипведомства успел выбросить коробку, но взрывной волной ему повредило руки.

Посол Украины в Испании уточнил, что взорвалось не письмо, а пакет более значительного размера. Почтовое отправление, которое было адресовано лично на имя Сергея Погорельцева, вызвало подозрения у его секретаря.