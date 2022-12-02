"Кампанія терору": Кулеба розповів, навіщо посольствам України відправили посилки з очима

Глава МЗС України заявив, що зафіксовано вже 17 випадків, коли українські посольства отримували посилки із погрозами чи вибуховими пристроями.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що українських дипломатів у всьому світі хочуть залякати. Саме тому їм посилають посилки з очима тварин чи навіть вибуховими пристроями. Про це він заявив в інтерв'ю CNN.

"Ця кампанія спрямована на те, щоб посіяти страх і залякати українських дипломатів", — сказав Дмитро Кулеба журналісту Метью Чансу.

За словами глави МЗС України, зафіксовано 17 випадків, коли українські посольства отримували посилки з бомбами чи фальшиві посилки-бомби. Також були випадки, коли дипломатам надсилали очі свині чи корови.

Кулеба заявив, що серія терору розпочалася після того, як посольству України в Іспанії надіслали бомбу.

"Але те, що було за цим вибухом, було більш дивним, і я навіть сказав би хворим", — сказав Кулеба.

Міністр закордонних справ заявив, що йому хочеться звинуватити у всьому цьому Росію, оскільки саме їй вигідно залякувати українських дипломатів.

"Можливо, ця терористична відповідь — російська відповідь на той дипломатичний жах, який ми створили для Росії на міжнародній арені, і саме так вони намагаються дати відсіч, програючи справжні дипломатичні баталії одну за одною", — сказав він.

На його думку, винною може бути або сама РФ, або хтось, хто їй симпатизує.

Журналісти CNN повідомили, що слідство поки не дійшло висновку, хто саме стоїть за серією залякування.

Раніше Фокус писав, що українські дипломати у 6 країнах отримали погрози. МЗС України розповіло про чергові спроби залякати працівників дипустанов у європейських країнах. Вхід у квартиру посла у Ватикані зазнав акту вандалізму, а посольство в Казахстані "замінували". Так, персоналу посольств України в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії та Італії відправили закривавлені посилки з очима тварин усередині.

Також повідомлялося, що 30 листопада біля посольства України у Мадриді стався вибух.

Пізніше стало відомо, що посилка з вибухівкою призначалася послу. Комендант дипвідомства встиг викинути коробку, але вибуховою хвилею йому зашкодило руки.

Посол України в Іспанії уточнив, що вибухнув не лист, а пакет більшого розміру. Поштове відправлення, адресоване особисто на ім'я Сергія Погорельцева, викликало підозри у його секретаря.