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Підозрюють у порушенні санкцій ЄС: у Латвії затримали топпропагандиста РФ (фото)

марат касем, Sputnik Литва, затримання, рига, пропаганда, санкції ЄС
Фото: Facebook | Встановлено, що затриманий працює в одному з інформресурсів підконтрольного Кремлю Russia Today (RT)

Служба держбезпеки Латвії тривалий час стежила за редактором "Sputnik Литва" Маратом Касемом. Його ресурс регулярно дискредитував діяльність країни та її союзників.

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У Латвії Служба держбезпеки (СДБ) затримала шеф-редактора російського пропагандистського порталу "Sputnik Литва" Марата Касема (громадянин Латвії). Про це у четвер, 5 січня, повідомляє видання Delfi.

Правоохоронці затримали Касема 3 січня, після чого помістили під варту. Його підозрюють у порушенні санкцій ЄС. За версією слідства, він надав господарські ресурси підсанкційному медіа, забороненому у Латвії та інших країнах Євросоюзу.

Як повідомляють латвійські ЗМІ, Служба держбезпеки протягом тривалого часу документувала протиправну діяльність Касема. Зокрема встановлено, що затриманий працює в одному з інформресурсів підконтрольного Кремлю Russia Today (RT). За інформацією правоохоронців, це медіа регулярно дискредитує Латвію та її союзників.

Як зазначили у СДБ, затриманий громадянин Латвії обіймає в цьому ресурсі провідну посаду, організовуючи та керуючи створенням контенту. Марат Касем кілька років жив і працював у Росії, а до Латвії приїхав наприкінці 2022 року.

Водночас російський пропагандистський ресурс Sputnik повідомляє, що Касема нібито підозрюють ще й у шпигунстві на користь Кремля.

Крім того, зазначається, що у 2018 році Касем брав участь у виборах до Сейму від партії "За альтернативу", а перед цим його виключили з партії "Згода" за публічну грубість на адресу електорату.

Зазначимо, що після вторгнення Росії в Україну "Sputnik Литва" заблокували у країнах ЄС за виправдання військової агресії РФ та дії щодо дестабілізації ситуації в інших європейських країнах.

Як Марат Касем працював проти Латвії

Касем ніколи не приховував, що повністю підтримує агресивну зовнішню політику Кремля, внаслідок чого у 2019 році в Литві визнали персоною нон ґрата.

Тоді Касем поскаржився газеті "Сегодня", що боїться повертатися до Латвії, бо там його можуть засудити до ув'язнення за дії проти латвійської держави.

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Фото: Скриншот

Втім, судячи з його соцмереж, він продовжував відвідувати країну, попри свій "страх". Зокрема, Новий рік він зустрів у Ризі.

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У Латвії він відомий передусім своїми висловлюваннями проти суспільства та уряду.

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Нагадаємо, у березні 2022 року компанія Google заявила про повне блокування каналів RT та Sputnik, а також пов'язані з ними YouTube-каналів. Аналогічне рішення ухвалила Meta та обмежила доступ до російських державних ЗМІ.

Також Фокус писав про те, що 4 січня у будівлі посольства Росії у Ризі виявили речовину невідомого походження.

Раніше, 28 грудня, в Управлінні у справах громадянства та міграції Латвії ухвалили рішення не позбавляти віз співробітників російського телеканалу "Дождь", якому раніше анулювали ліцензію. Вивчивши візи співробітників "Дождь", у відомстві зробили висновок, що журналісти можуть продовжити жити і вести трудову діяльність у Литві.