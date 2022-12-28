Можуть залишатися: у Латвії відмовилися анулювати візи співробітникам телеканалу "Дождь"

Члени команди російського телеканалу продовжують створювати контент для поширення у соціальних мережах та цифрових каналах.

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В Управлінні у справах громадянства та міграції Латвії ухвалили рішення не позбавляти віз співробітників російського телеканалу "Дождь", якому раніше анулювали ліцензію. Про це повідомляє литовський портал DELFI.

У публікації йдеться про те, що після позбавлення російського ЗМІ можливості мовлення у Литві, Управління у справах громадянства та міграції провело оцінку робочих віз працівників. Видані журналістам документи надають право працювати на території Литви протягом року.

Вивчивши візи співробітників "Дождя", у відомстві зробили висновок, що журналісти можуть продовжити жити та вести трудову діяльність у Литві. В Управлінні пояснили, що не можуть анулювати дію візи, якщо мета візиту до країни залишається незмінною.

Представники телеканалу наголосили, що займаються зараз створенням інформаційного контенту для соціальних мереж та цифрових каналів. У "Дожді" також наголосили, що офіційно заявленою метою їхнього перебування на території Литви, як і раніше, є працевлаштування.

Нагадаємо, що про ануляцію ліцензії на мовлення телеканалу "Дождь", повідомили у Національній раді з електронних ЗМІ Латвії 6 грудня. Це рішення було ухвалено після того, як в одному з ефірів ведучий заговорив про допомогу російським мобілізованим солдатам, чим спровокував гучний скандал.

Після цього інциденту Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс виступив за позбавлення віз співробітників російського телеканалу, заявивши, що "Дождь" має виїхати працювати до Росії.

Російському ЗМІ також закидали демонстрацію карти Російської Федерації, на якій тимчасово окупований Крим позначений як російська територія. Ще однією претензією влади Латвії стала відмова запускати аудіодоріжку латиською мовою.

Раніше Фокус також писав про те, що 2 грудня з'явилося повідомлення про звільнення ведучого "Дощу" Олексія Коростелева, який розповідав в ефірі про допомогу з оснащенням російської армії.

Ще ми повідомляли, що анулювання ліцензії "Дождя" прокоментував прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков. За його словами, ця ситуація наочно демонструє, що за кордоном не краще, ніж у Росії.