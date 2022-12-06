"Помилковість ілюзій": Пєсков прокоментував відкликання ліцензії в "Дождя" у Латвії

За словами представника Кремля, анулювання ліцензії для телеканалу ілюструє оману про те, що за кордоном краще, ніж у Росії. "Дождь" називає звинувачення влади Латвії у свій бік "несправедливими й абсурдними".

Related video

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що анулювання ліцензії на мовлення російського телеканалу "Дождь" у Латвії є прикладом помилкових ілюзій, що в інших країнах краще, ніж у Росії. Про це представник Кремля заявив у коментарі журналістам.

"Весь час багатьом — ну, не багатьом, а комусь — здається, що десь краще, ніж вдома. Весь час комусь здається, що десь свобода, а вдома несвобода. Ну, ось це один із яскравих прикладів, які демонструють помилковість таких ілюзій", — прокоментував Пєсков.

Реакція "Дождя" на анулювання ліцензії

Керівництво телеканалу "Дождь" у відповідь на рішення Національної ради з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) про анулювання ліцензії заявило, що перестане вести мовлення в кабелі, але продовжить випускати програми в YouTube.

Водночас усі звинувачення у свій бік керівництво телеканал вважає "несправедливими й абсурдними".

"Ми продовжуємо працювати та вважаємо несправедливими й абсурдними всі звинувачення на нашу адресу", — йдеться в сьогоднішньому повідомленні "Дождя".

[ + – ] Реакція телеканалу "Дождь" на анулювання ліцензії

Водночас голова NEPLP Іварс Аболіньш уже запропонував заблокувати YouTube-канал "Дождя" в Латвії, передає місцеве агентство LETA.

"З огляду на те, що "Дождь" мовить не тільки на телебаченні, а й у YouTube, національна рада зі ЗМІ проситиме поставити геоблокування на канал "Дождя", щоб його зміст не був доступний у Латвії", –– підкреслив Аболіньш.

При цьому він нагадав, що журналісти зможуть продовжувати своє мовлення в російському сегменті соцмережі, тому в РФ канал не заблокований.

Чому влада Латвії анулювала ліцензію "Дождю"

У вівторок, 6 грудня, NEPLP ухвалив рішення анулювати ліцензію на мовлення телеканалу "Дождь" у Латвії. За словами Аболіньша, керівництво російського ЗМІ не усвідомлює серйозності й значущості своїх порушень, тому не може працювати на території країни.

До такого рішення Нацрада прийшла після випуску програми новин "Тут і зараз" 1 грудня, під час якого ведучий Олексій Коростельов заявив, що репортажі журналістів допомагають із оснащенням російської армії. Пізніше з ефіру програми вирізали цей фрагмент, проте він зберігся на YouTube.

Громадськість різко розкритикувала таку заяву ЗМІ, яке позиціонує себе як опозиційне. У результаті головний редактор телеканалу Тихон Дзядко написав у себе в соцмережах, що фраза, сказана ведучим, не відображає дійсності й "Дождь" не займається наданням допомоги російській армії.

Коростельова з телеканалу звільнили, проте зам'яти скандал, що так почався, не вийшло.

Нагадаємо, "Ехто Москви" й "Дождь" у Росії почали блокувати практично відразу після повномасштабного вторгнення в Україну. На думку Генпрокуратури РФ, видання публікують "хибну інформацію" про дії російських військових на фронті.