Звільнили наступного дня: ведучий "Дождя" заявив, що репортажі каналу допомагають ЗС РФ (відео)

На скандальну заяву росіянина відреагував голова Міноборони Латвії, де зараз головний офіс ЗМІ. Артіс Пабрікс запропонував анулювати дозвіл на проживання у країні для співробітників телеканалу.

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Під час вечірньої програми новин "Здесь и сейчас" телеканалу "Дождь" 1 грудня ведучий Олексій Коростельов заявив, що репортажі журналістів допомагають з оснащенням російської армії. Пізніше з ефіру програми вирізали цей фрагмент, проте він зберігся на YouTube.

Зокрема, Коростельов нагадав глядачам про електронну пошту та Telegram-бот, куди можна повідомляти про порушення під час проведення мобілізації в Росії.

"Ми сподіваємося, що багатьом військовослужбовцям, зокрема, ми змогли допомогти, наприклад, з оснащенням і просто елементарними зручностями на фронті", — уточнив ведучий.

Реакція керівництва телеканалу "Дождь": Коростельова звільнили

Після неоднозначної заяви ведучого, який викликав критику аудиторії щодо російського телеканалу в соцмережах, керівництво "Дождя" звільнило Олексія Коростельова. Про це в прямому ефірі оголосила голова служби інформації каналу Катерина Котрікадзе.

Котрікадзе, коментуючи рішення звільнити Коростельова, вибачилася перед телеглядачами.

"Ми просимо пробачення в усіх наших глядачів за висловлювання, які пролунали в ефірі напередодні. Зараз такий момент, коли для людей — особливо тих людей, які, наприклад, були змушені тікати зі своїх будинків в Україні, або які зіткнулися з агресією російської армії, російської керівництва в тих чи інших формах, — подібне просто неможливо", — прокоментувала глава служби інформації.

Головний редактор телеканалу Тихон Дзядко за кілька годин після ефіру із заявою Коростельова написав у себе в соцмережах, що фраза, сказана ведучим, створює відчуття у глядача, що "Дождь" займається наданням допомоги російській армії.

"У зв'язку з цим важливо зазначити: телеканал "Дождь" не займався, не займається і не займатиметься допомогою з оснащенням російської армії — на фронті або за його межами", — прокоментував Дзядко.

Він уточнив, що поштова скринька, про яку йшлося, створена для збору "особистих свідчень про злочини російської армії в Україні та про порушення під час проведення злочинної та безглуздої мобілізації в РФ".

Скандал із ведучим "Дождя": реакція Латвії

Після введення в Росії так званого закону про "фейки" телеканал "Дождь" припинив свою роботу в країні. Команда ЗМІ була змушена виїхати з країни та перезапустити роботу в Ризі, де зараз і знаходиться головний офіс "Дождя".

Після скандального ефіру міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс запропонував скасувати дозвіл на проживання у країні для співробітників російського телеканалу.

"Я вважаю, що "Дождь" повинен виїхати працювати в Росію, а посвідка на проживання [для співробітників] має бути анульована", — написав він у своєму Twitter.

Ефір "Дождя": карта Росії з Кримом

Також стало відомо, що латвійська Національна рада з електронних засобів масової інформації (NEPLP) оштрафувала "Дождь" на 10 тис. євро через показану в ефірі карту, де український півострів Крим зображений як частина Росії, а також через фразу все того ж Коростельова, де називає російську армію "нашою". Про це повідомив голова NEPLP Іварс Аболіньш.

Він уточнив, що це друге порушення з боку телеканалу. Якщо таких порушень буде три, то NEPLP має право анулювати ліцензію "Дождя" на мовлення в країні.

Нагадаємо, Мін'юст Росії вніс історика Євгена Понасенкова до реєстру іноагентів. Публіцист критикував рішення президента РФ вторгнутися в Україну та стверджував, що жодної великої війни в історії досі не закінчено.

"Эхо Москвы" та "Дождь" у Росії почали блокувати практично відразу після повномасштабного вторгнення в Україну. На думку Генпрокуратури РФ, видання публікують "хибну інформацію" про дії російських військових на фронті.