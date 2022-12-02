Уволили на следующий день: ведущий "Дождя" заявил, что репортажи канала помогают ВС РФ (видео)

На скандальное заявление россиянина отреагировал глава Минобороны Латвии, где сейчас находится главный офис СМИ. Артис Пабрикс предложил аннулировать разрешение на проживание в стране для сотрудников телеканала.

Related video

Во время вечерней программы новостей "Здесь и сейчас" телеканала "Дождь" 1 декабря ведущий Алексей Коростелев заявил, что репортажи журналистам помогают с оснащением российской армии. Позже из эфира программы вырезали этот фрагмент, однако он сохранился в YouTube.

В частности, Коростелев напомнил зрителям об электронной почте и Telegram-боте, куда можно сообщать о нарушениях при проведении мобилизации в России.

"Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте", — уточнил ведущий.

Реакция руководства телеканала "Дождь": Коростелева уволили

После неоднозначного заявления ведущего, вызвавшего критику аудитории в отношении российского телеканала в соцсетях, руководство "Дождя" уволило Алексея Коростелева. Об этом в прямом эфире объявила глава службы информации канала Екатерина Котрикадзе.

Котрикадзе, комментируя решение уволить Коростелева, принесла извинения телезрителям.

"Мы приносим извинения всем нашим зрителям за высказывания, прозвучавшие в эфире накануне. Сейчас такой момент, когда для людей –– особенно тех людей, которые, например, были вынуждены бежать из своих домов в Украине, или которые столкнулись с агрессией российской армии, российского руководства в тех или иных формах, –– подобное просто невозможно", –– прокомментировала глава службы информации.

Главный редактор телеканала Тихон Дзядко через несколько часов после эфира с заявлением Коростелева написал у себя в соцсетях, что фраза, сказанная ведущим, создает ощущение у зрителя, что "Дождь" занимается оказанием помощи российской армии.

"В связи с этим важно отметить следующее: телеканал Дождь не занимался, не занимается и не будет заниматься помощью с оснащением российской армии –– на фронте или за его пределами", –– прокомментировал Дзядко.

Он уточнил, что почтовый ящик, о котором шла речь, создан для сбора "личных свидетельств о преступлениях российской армии в Украине и о нарушениях при проведении преступной и бессмысленной мобилизации в РФ".

Скандал с ведущим "Дождя": реакция Латвии

После введения в России так называемого закона о "фейках" телеканал "Дождь" прекратил свою работу в стране. Команда СМИ была вынуждена выехать из страны и перезапустить работу в Риге, где сейчас и находится главный офис "Дождя".

После скандального эфира министр обороны Латвии Артис Пабрикс предложил аннулировать разрешение на проживание в стране для сотрудников российского телеканала.

"Я считаю, что Дождь должен уехать работать в Россию, а вид на жительство [для сотрудников] должен быть аннулирован", –– написал он в своем Twitter.

Эфир "Дождя": карта России с Крымом

Также стало известно, что латвийский Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) оштрафовал "Дождь" на 10 тыс. евро из-за показанной в эфире карты, где украинский полуостров Крым изображен как часть России, а также из-за фразы все того же Коростелева, где он называет российскую армию "нашей". Об этом сообщил председатель NEPLP Иварс Аболиньш.

Он уточнил, что это второе нарушение со стороны телеканала. Если таких нарушений будет три, то NEPLP имеет право аннулировать лицензию "Дождя" на вещание в стране.

Напомним, Минюст России включил историка Евгения Понасенкова в реестр иноагентов. Публицист критиковал решение президента РФ вторгнуться в Украину и утверждал, что ни одна большая война в истории до сих пор не закончена.

"Эхо Москвы" и "Дождь" в России начали блокировать практически сразу после полномасштабного вторжения в Украину. По мнению Генпрокуратуры РФ, издания публикуют "ложную информацию" о действиях российских военных на фронте.