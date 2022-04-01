Минюст России включил историка Евгения Понасенкова в реестр иноагентов

Публицист критиковал решение президента РФ вторгнуться в Украину и утверждал, что ни одна большая война в истории до сих пор не закончена.

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Министерство юстиции России расширило список СМИ-иноагентов, в него попал историк и публицист Евгений Понасенков. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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"Данное решение было принято на основании документов, поступивших от уполномоченных органов государственной власти", – объяснили решение российские чиновники.

В перечне иноагентов историк занимает 126-е место.

"Чиновники пытаются гадить"

Историк назвал решение Минюста РФ абсолютно незаконным.

"Ни копейки я ниоткуда не получал. Я буду оспаривать это в суде, конечно. Мы знаем наши суды, я понимаю, насколько это бессмысленно. Все, что сегодня происходит, это агония. Все чиновники, которые пытаются мне гадить, под собой же роют колоссальную яму. Они оставляют Россию без интеллектуальной поддержки, все прекрасно знают сколько лет я создавал и пропагандировал настоящую русскую культуру, причем не за бюджетные деньги, а всегда самостоятельно", – заметил Понасенков.

По его словам, "мелкие пакости, ненависть и зависть" всегда возвращается бумерангом.

"Все чиновники, которые гадят мне, они русофобы, они роют яму под российским государством, я буду продолжать отстаивать интересы России и российской культуры и российского законодательства", – резюмировал он.

Понасенков о войне РФ с Украиной – воевать нельзя

Еще до полномасштабного вторжения России в Украину Евгений Понасенков записал видеообращение к руководству РФ и лично президенту Владимиру Путину, в котором призывал не начинать войну.

"Вторжение России в Украину будет серьезной ошибкой. Маленькая, победоносная война, я понимаю… Но может не получиться. Можно дойти до крупного города, сделать концерт с проституированными артистами, голограммой Кобзона, радостно отпраздновать. Ни одна большая война, которая когда-то началась, не закончена до сих пор", – говорил писатель.

А 3 марта он записал видео об "упущенных интеллектуальных возможностях" России в контексте военной истории. Он привел параллели поражения РФ в войне с Францией в 1812 году.

"Согнали рабов, а ума нет. Командующего нет. Царь Александр Первый бездарный, а все наши генералы великие – все проиграли. Александр драпанул в Петербург, бросил армию, бросил рабов. Я – за жизнь русских, а подонки при бюджете – за их смерть", – вспомнил он.

В последующих видео на "Канале здравого смысла" в YouTube он высказывался против войны и критиковал шаги российских властей.

Цезура в РФ – кто еще стал иноагентом?

Кроме Понасенкова, иноагентами 1 апреля стали еще семь человек. В их числе основатель издания The Bell Елизавета Осетинская, главред издания Ирина Малкова, журналистка телеканала "Дождь" Мария Борзунова, психолог Анна Голубева, журналистка "Медиазоны" Алла Константинова, дагестанский журналист Мурад Мурадов и активист Виктор Воробьев.

28 марта в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, включили немецкую радиостанцию Deutsche Welle. Сейчас в списке СМИ-иноагентов 127 позиций.

Напомним, что в октябре 2021 года "иностранным агентом" стало издание Bellingcat, которое расследовало отравление российского оппозиционера Алексея Навального.

В апреле того же года Министерство юстиции РФ внесло в этот список издание "Медуза" в ответ на блокировку в Латвии российских телеканалов и сайтов.