Мін'юст Росії включило історика Євгена Понасенкова до реєстру іноагентів

Публіцист критикував рішення президента РФ вторгнутися в Україну і стверджував, що жодної великої війни в історії досі не закінчено.

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Міністерство юстиції Росії розширило список ЗМІ-іноагентів, до нього потрапив історик та публіцист Євген Понасенков. Про це повідомила пресслужба відомства.

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"Це рішення було ухвалено на підставі документів, що надійшли від уповноважених органів державної влади", – пояснили рішення російські урядовці.

У переліку іноагентів історик посідає 126 місце.

"Чиновники намагаються гадити"

Історик назвав рішення Мін'юсту абсолютно незаконним.

"Ні копійки я ні звідки не отримував. Я заперечуватиму це в суді, звичайно. Ми знаємо наші суди, я розумію, наскільки це безглуздо. Усе, що сьогодні відбувається, це агонія. Усі чиновники, які намагаються мені гадити, під собою ж риють колосальну яму. Вони залишають Росію без інтелектуальної підтримки, всі чудово знають, скільки років я створював і пропагував справжню російську культуру, причому не за бюджетні гроші, а завжди самостійно", – зауважив Понасенков.

За його словами, "дрібні капості, ненависть та заздрість" завжди повертаються бумерангом.

"Усі чиновники, які гадять мені, вони русофоби, вони риють яму під російською державою, я продовжуватиму відстоювати інтереси Росії та російської культури і російського законодавства", – резюмував він.

Понасенков про війну РФ з Україною – воювати не можна

Ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну Євген Понасенков записав відеозвернення до керівництва РФ та особисто президента Володимира Путіна, у якому закликав не розпочинати війну.

"Вторгнення Росії в Україну буде серйозною помилкою. Маленька, переможна війна, я розумію… Але може не вийти. Можна дійти до великого міста, зробити концерт з проститованими артистами, голограмою Кобзона, радісно відсвяткувати. Жодна велика війна, яка колись розпочалася, не закінчена досі", — говорив письменник.

А 3 березня він записав відео про "втрачені інтелектуальні можливості" Росії в контексті воєнної історії. Він навів паралелі поразки РФ у війні з Францією у 1812 році.

"Зігнали рабів, а розуму немає. Командувача немає. Цар Олександр Перший бездарний, а всі наші генерали великі — всі програли. Олександр драпанув у Петербург, кинув армію, кинув рабів. Я — за життя росіян, а покидьки при бюджеті — за їхню смерть", — згадав він.

У наступних відео на "Каналі здорового глузду" у YouTube він висловлювався проти війни та критикував кроки російської влади.

Цезура в РФ — хто ще став іноагентом?

Окрім Понасенкова, іноагентами 1 квітня стали ще сім осіб. Серед них засновник видання The Bell Єлизавета Осетинська, головна редакторка видання Ірина Малкова, журналістка телеканалу "Дощ" Марія Борзунова, психологиня Анна Голубєва, журналістка "Медіазони" Алла Константинова, дагестанський журналіст Мурад Мурадов та активіст Віктор Воробйов.

28 березня до реєстру іноземних ЗМІ, які виконують функції іноземного агента, включили німецьку радіостанцію Deutsche Welle. Наразі у списку ЗМІ-іноагентів 127 позицій.

Нагадаємо, що в жовтні 2021 року "іноземним агентом" стало видання Bellingcat, яке розслідувало отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

У квітні того ж року Міністерство юстиції РФ внесло до цього списку видання "Медуза" у відповідь на блокування в Латвії російських телеканалів та сайтів.