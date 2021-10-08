Мін'юст РФ зарахував Bellingcat до списку іноземних агентів

Усього до списку "іноагентів" додали трьох юридичних і дев'ятьох фізичних осіб. Більшість з них — журналісти.

Міністерство юстиції Росії внесло до списку "іноземних агентів" трьох юридичних осіб і дев'ятьох журналістів. Зокрема, "іноземними агентами" тепер вважаються Bellingcat, Mnews і "Кавказький вузол". Про це повідомляє агентство РБК.

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Список журналістів, які потрапили до списку:

Андрій Захаров — журналіст "Російської служби BBC";

Тетяна Вольтська — кореспондентка-позаштатниця "Радіо Свобода" (ЗМІ визнаний "іноземним агентом");

Катерина Клепиковська — співробітниця "Север.Реалии" (ЗМІ визнаний "іноземним агентом");

Галина Арапова — директорка Центру захисту прав ЗМІ (некомерційна організація визнана "іноземним агентом");

Роман Перл — журналіст видання "Дотепер" (ЗМІ визнаний "іноземним агентом");

Євген Симонов — координатор коаліції "Річки без кордонів" (онук письменника Костянтина Симонова);

Олена Соловйова — журналістка The New Times;

Данило Сотников — журналіст каналу "Дощ" (ЗМІ визнаний "іноземним агентом");

Єлизавета Сурначева — колишня журналістка РБК, працює у виданні "Дотепер" (ЗМІ визнаний "іноземним агентом").

Так, кількість ЗМІ, котрі входять до списку "іноагентів РФ", зросла до 85. Перед цим список розширювали 29 вересня, і туди увійшли "Медіазона" з її головним редактором Сергієм Смирновим, видавець Петро Верзілов, правозахисна організація "ОВД-Инфо" тощо. Всього реєстр ЗМІ-іноагентів тоді поповнився 24 новими записами.

Варто зазначити, що саме Bellingcat займалося розслідуванням отруєння опозиціонера Олексія Навального. Крім цього, нещодавно журналіст-розслідувач із цього видання Христо Грозєв заявив про те, що в Росії хочуть уповільнити швидкість YouTube і Twitter до швидкості 1990-х років.

Як повідомлялося раніше, Facebook почав "позначати" державні ЗМІ Росії, Китаю та Ірану.