Росія хоче уповільнити швидкість YouTube і Twitter до швидкості 90-х років, — Bellingcat (відео)

За словами журналіста Христо Грозєва, обмеження інтернету буде впроваджуватися поступово протягом двох років. При цьому воно не торкнеться ресурсів, які будуть співпрацювати з владою.

Журналіст Христо Грозєв, що працює на порталі розслідувань Bellingcat, стверджує, що влада РФ найближчим часом може сильно уповільнити швидкість іноземного сегмента інтернету, включаючи роботу таких сайтів, як YouTube і Twitter. Розслідувач виступив на конференції імені Леннарта Мері в Талліні.

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Грозєв стверджує, що, за наявною у нього інформацією, конкретний план зникнення інтернету в РФ вже готовий, а в життя його втілять шляхом введення системи акредитації хостинг-провайдерів. За його словами, ті, у кого ця акредитація буде, згідно із законом будуть змушені надавати всю інформацію про свою роботу в мережі. Таким чином, не буде ніякої анонімності.

"У тих, хто не отримає акредитацію, включаючи, наприклад, такі популярні міжнародні ресурси, як YouTube і Twitter, буде обмежена швидкість роботи в інтернеті. Через два роки вона може буде зниженою до 24 Кбіт на секунду", — заявив Грозєв.

Журналіст нагадав, що саме з такою швидкістю відбувалося підключення до інтернету в 1990-х роках. Для Росії, як він вважає, перехід на цю швидкість буде означати відключення від інтернету.

У той же час, як стверджує Грозєв, якщо повідомити росіянам про підготовлювані зміни сьогодні, то вони, ймовірно, вийдуть на вулиці протестувати. Однак цього, як він вважає, не відбудеться, якщо ЗМІ не попередять заздалегідь про нововведення, які влада буде повільно і поступово впроваджувати протягом двох років.

"ЗМІ завжди пропускали моменти попереджувальні, щодо того, що буде через два роки. Для мене це саме болісно. Якщо заздалегідь попередити народ, що буде через рік... Чому люди з "Коммерсант", з "Ведомости" цього не роблять? Чому немає страйків ваших колег? Навіть в моїй рідній Болгарії я б очікував. У вас цього немає", — зазначив Грозєв.

Як повідомлялося раніше 8 вересня в Росії протестували обладнання для створення "суверенного Інтернету", що викликало масштабний збій. Клієнти найбільших провайдерів РФ на годину були позбавлені доступу до мережі. За словами експертів, такі експерименти можуть призвести до відмови важливих сервісів.

У липні писали, як в Росії протестували "суверенний Інтернет", відключилися від глобальної Мережі. Тоді чиновники заявили, що випробування пройшли успішно за участю найбільших операторів зв'язку: МТС, "Білайн", "Мегафон", Tele2.