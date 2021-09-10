Експеримент провалився. Росія вирішила заблокувати Google, але відключила весь інтернет

Клієнти найбільших провайдерів РФ на годину були позбавлені доступу до мережі. За словами експертів, такі експерименти можуть призвести до відмови важливих сервісів.

8 вересня в Росії протестували обладнання для створення "суверенного інтернету", що викликало масштабний збій. Про це пише портал 3dnews, посилаючись на експертів.

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За словами IT-фахівця Артема Іонова з команди опозиціонера Олексія Навального, з 21:00 до 22:00 за московським часом регулятор "Роскомнадзор" проводив випробування, у межах яких намагався заблокувати DNS-адреси Google (8.8.8.8), Cloudflare (1.1. 1.1), а також публічні URL цих сервісів. Для цього кілька великих провайдерів використовували так звані технічні засоби протидії загрозам (ТЗПЗ). У результаті велика кількість користувачів тимчасово втратили доступ до інтернету.

"Вчергове вважаю за необхідне нагадати, під яким "соусом" нам представляли ці "ТЗПЗ". Мовляв, що це допоможе захистити рунет у разі шатдаун і ці рішення ніколи не будуть використовуватися для цензури. Ага, звичайно. Прямо зараз ми спостерігаємо, як РКН знищує рунет", — зазначив Іонов у Twitter.

[ + – ] Графік роботи інтернету, опублікований Артемом Іоновим Фото: Twitter

Виконавчий директор "Товариства захисту інтернету" Михайло Клімарев у телеграм також заявив про блокування Google і Сloudflare. За його даними, усього по країні доступу до них позбулися близько 25% користувачів. Клімарев також припустив, що до кінця вересня "Роскомнадзор" спробує обмежити роботу YouTube.

"Блокують цілком протокол WireGuard. Тут, правда, лікується методом зміни порту, але сам факт. А головне: тепер усі ці блокування абсолютно непрозорі. Ну, тобто — навіть якщо щось блокується, то тепер ми про це навіть не дізнаємося з офіційних джерел. Просто заблокують і все", — обурився експерт.

За словами Михайла Клімарева, блокування публічних DNS спричинить масштабні збої в роботі інтернет-сервісів і пристроїв. Зокрема, можуть несподівано відмовити камери відеоспостереження або касові апарати.

Автор Telegram-каналу "Ешер II" Філіп Кулін розмістив фото невідомого документа, надісланого анонімним джерелом. У ньому йдеться про "обмеження доступу до ряду іноземних DNS-сервісів", включаючи Google, Cloudflare і DoH Cisco. У тексті також запропонували переконатися, що галузеві організації, корпоративні мережі і сервіси на залежать від роботи згаданих сервісів, а також порадили перейти на російські DNS. Втім, навіть сам Кулін не ручається за достовірність цього документа.

[ + – ] Фото документа, опубліковане Філіпом Куліним Фото: Скриншот

У липні писали, як у Росії протестували "суверенний інтернет", відключившись від глобальної мережі. Тоді чиновники заявили, що випробування пройшли успішно за участю найбільших операторів зв'язку: МТС, "Білайн", "Мегафон", Tele2.

Писали також, що Росія може залишитися без Google через суперечку між американським пошуковиком і медіакомпанією "Царгород ТВ". Фокус розбирався в причинах конфлікту і ризиках для користувачів.