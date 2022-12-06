"Ошибочность иллюзий": Песков прокомментировал отзыв лицензии у "Дождя" в Латвии

По словам представителя Кремля, аннулирование лицензии для телеканала иллюстрирует заблуждение о том, что за границей лучше, чем в России. "Дождь" называет обвинения властей Латвии в свою сторону "несправедливыми и абсурдными".

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что аннулирование лицензии на вещание российского телеканала "Дождь" в Латвии является примером ошибочных иллюзий, что в других странах лучше, чем в России. Об этом представитель Кремля заявил в комментарии журналистам.

"Все время многим –– ну, не многим, а кому-то –– кажется, что где-то лучше, чем дома. Все время кому-то кажется, что где-то свобода, а дома несвобода. Ну, вот это один из ярких примеров, которые демонстрируют ошибочность таких иллюзий", –– прокомментировал Песков.

Реакция "Дождя" на аннулирование лицензии

Руководство телеканала "Дождь" в ответ на решение Национального совета по электронным СМИ Латвии (NEPLP) об аннулировании лицензии заявило, что перестанет вещать в кабеле, но продолжит выпускать программы в YouTube.

В то же время, все обвинения в свою сторону руководство телеканал считает "несправедливыми и абсурдными".

"Мы продолжаем работать и считаем несправедливыми и абсурдными все обвинения в наш адрес", –– говорится в сегодняшнем сообщении "Дождя".

[ + – ] Реакция телеканала "Дождь" на аннулирование лицензии

Между тем, глава NEPLP Иварс Аболиньш уже предложил заблокировать YouTube-канал "Дождя" в Латвии, передает местное агентство LETA.

"Учитывая, что "Дождь" вещает не только на телевидении, но и в YouTube, национальный совет по СМИ будет просить поставить геоблокировку на канал "Дождя", чтобы его содержание не было доступно в Латвии", –– подчеркнул Аболиньш.

При этом он напомнил, что журналисты смогут продолжать свое вещание в российском сегменте соцсети, так в РФ канал не заблокирован.

Почему власти Латвии аннулировали лицензию "Дождя"

Во вторник, 6 декабря, NEPLP принял решение аннулировать лицензию на вещание телеканала "Дождь" в Латвии. По словам Аболиньша, руководство российского СМИ не осознает серьезности и значимости своих нарушений, поэтому не может работать на территории страны.

К такому решению Нацсовет пришел после выпуска программы новостей "Здесь и сейчас" 1 декабря, во время которого ведущий Алексей Коростелев заявил, что репортажи журналистов помогают с оснащением российской армии. Позже из эфира программы вырезали этот фрагмент, однако он сохранился в YouTube.

Общественность резко раскритиковала такое заявление СМИ, которое позиционирует себя как опозиционное. В итоге главред телеканала Тихон Дзядко написал у себя в соцсетях, что фраза, сказанная ведущим, не отображает действительности и "Дождь" не занимается оказанием помощи российской армии.

Коростелева с телеканала уволили, однако замять таким образом начавшийся скандал не получилось.

Напомним, "Эхо Москвы" и "Дождь" в России начали блокировать практически сразу после полномасштабного вторжения в Украину. По мнению Генпрокуратуры РФ, издания публикуют "ложную информацию" о действиях российских военных на фронте.