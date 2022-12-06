После слов о помощи ВС РФ: телеканалу "Дождь" аннулировали лицензию на вещание в Латвии

В латышском Национальном совете по электронным СМИ посчитали, что руководство российского медиа не осознает значимости своих нарушений.

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Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) принял решение аннулировать лицензию на вещание телеканала "Дождь". Об этом глава NEPLP Иварс Аболиньш написал у себя в Twitter.

По его словам, такое решение принято из-за угрозы безопасности Латвии.

"В связи с угрозой безопасности государства и общественному порядку NEPLP приняла решение об аннулировании лицензии на вещание телеканала "Дождь", –– уточнил Аболиньш.

Вещание телеканала будет прекращено с 8 декабря.

Как считают в NEPLP, руководство российского СМИ не осознает значимости и серьезности своих нарушений, поэтому не может работать на территории принявшей телеканал страны.

Решение об аннулировании лицензии было принято на специальном заседании, созванном в связи со сложившейся ситуацией.

Руководство телеканала пока не прокомментировало решение NEPLP. В Telegram-канале появилась новость об аннулировании лицензии, но без каких-либо собственных оценок этого.

Телеканал "Дождь": что произошло в Латвии?

Во время вечерней программы новостей "Здесь и сейчас" телеканала "Дождь" 1 декабря ведущий Алексей Коростелев заявил, что репортажи журналистов помогают с оснащением российской армии. Позже из эфира программы вырезали этот фрагмент, однако он сохранился в YouTube.

Общественность резко раскритиковала такое заявление СМИ, которое позиционирует себя как позиционное. В итоге главредактор телеканала Тихон Дзядко написал у себя в соцсетях, что фраза, сказанная ведущим, не отображает действительности и "Дождь" не занимается оказанием помощи российской армии.

На следующий день Коростелева уволили. Однако замять таким образом начавшийся скандал не удалось.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс предложил аннулировать разрешение на проживание в стране для сотрудников российского телеканала.

Как стало известно, заявление Коростелева в эфире –– не единственный промах телеканала. В одной из программ они также показали карту России, где украинский полуостров Крым изображен как часть России.

Напомним, "Эхо Москвы" и "Дождь" в России начали блокировать практически сразу после полномасштабного вторжения в Украину. По мнению Генпрокуратуры РФ, издания публикуют "ложную информацию" о действиях российских военных на фронте.