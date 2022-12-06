Після слів про допомогу ЗС РФ: телеканалу "Дождь" анулювали ліцензію на мовлення в Латвії

У латиській Національній раді з електронних ЗМІ вирішили, що керівництво російського медіа не усвідомлює значущості своїх порушень.

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Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) ухвалила рішення анулювати ліцензію на мовлення телеканалу "Дождь". Про це глава NEPLP Іварс Аболіньш написав у себе у Twitter.

За його словами, таке рішення ухвалено через загрозу безпеці Латвії.

"У зв'язку із загрозою безпеці держави та громадському порядку NEPLP ухвалила рішення про анулювання ліцензії на мовлення телеканалу "Дождь", — уточнив Аболіньш.

Мовлення телеканалу буде припинено з 8 грудня.

Як вважають у NEPLP, керівництво російського ЗМІ не усвідомлює значущості й серйозності своїх порушень, тому не може працювати на території країни, що прийняла телеканал.

Рішення про анулювання ліцензії ухвалили на спеціальному засіданні, скликаному у зв'язку зі ситуацією, що склалася.

Керівництво телеканалу поки що не прокоментувало рішення NEPLP. У Telegram-каналі з'явилася новина про анулювання ліцензії, але без власних оцінок цього.

Телеканал "Дождь": що сталося в Латвії?

Під час вечірньої програми новин "Тут і зараз" телеканалу "Дождь" 1 грудня ведучий Олексій Коростельов заявив, що репортажі журналістів допомагають із оснащенням російської армії. Пізніше з ефіру програми вирізали цей фрагмент, проте він зберігся на YouTube.

Громадськість різко розкритикувала таку заяву ЗМІ, який позиціонує себе як опозиційний. У підсумку головний редактор телеканалу Тихон Дзядко написав у себе в соцмережах, що фраза, сказана ведучим, не відображає дійсності, і "Дождь" не займається наданням допомоги російській армії.

Наступного дня Коростельова звільнили. Однак зам'яти скандал, що так почався, не вдалося.

Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс запропонував анулювати дозвіл на проживання в країні для співробітників російського телеканалу.

Як стало відомо, заява Коростельова в ефірі — не єдиний промах телеканалу. В одній із програм вони також показали карту Росії, де український півострів Крим зображений як частина Росії.

Нагадаємо, "Ехо Москви" і "Дождь" у Росії почали блокувати практично відразу після повномасштабного вторгнення в Україну. На думку Генпрокуратури РФ, видання публікують "хибну інформацію" про дії російських військових на фронті.