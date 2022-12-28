Могут оставаться: в Латвии отказались аннулировать визы сотрудникам телеканала "Дождь"

Члены команды российского телеканала продолжают создавать контент для распространения в социальных сетях и цифровых каналах.

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В Управлении по делам гражданства и миграции Латвии приняли решение не лишать виз сотрудников российского телеканала "Дождь", которому ранее аннулировали лицензию. Об этом сообщает литовский портал DELFI.

В публикации говорится о том, что после лишения российского СМИ возможности вещания в Литве, Управление по делам гражданства и миграции провело оценку рабочих виз работников. Выданные журналистам документы дают право работать на территории Литвы в течение года.

Изучив визы сотрудников "Дождя", в ведомстве заключили, что журналисты могут продолжить жить и вести трудовую деятельность в Литве. В Управлении объяснили, что не могут аннулировать действие визы если цель визита в страну остается неизменной.

Представители телеканала отметили, что занимаются сейчас созданием информационного контента для социальных сетей и цифровых каналов. В "Дожде" также подчеркнули, что официально заявленной целью их пребывания на территории Литвы по-прежнему является трудоустройство.

Напомним, что об аннуляции лицензии на вещание телеканала "Дождь", сообщили в Национальном совете по электронным СМИ Латвии 6 декабря. Данное решение было принято после того, как в одном из эфиров ведущий заговорил о помощи российским мобилизованным солдатам, чем спровоцировал громкий скандал.

После этого инцидента Министр обороны Латвии Артис Пабрикс выступил за лишение виз сотрудников российского телеканала заявив, что "Дождь" должен уехать работать в Россию.

Российскому СМИ также предъявляли демонстрацию карты Российской Федерации, на которой временно оккупированный Крым обозначен как российская территория. Еще одной претензией властей Латвии стал отказ запускать аудиодорожку на латышском языке.

Ранее Фокус также писал о том, что 2 декабря появилось сообщение об увольнении ведущего "Дождя" Алексея Коростелева, обронившем в эфире фразу о помощи с оснащением российской армии.

Еще мы сообщали, что аннулирование лицензии "Дождя" прокомментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, данная ситуация наглядно демонстрирует, что за границей не лучше, чем в России.