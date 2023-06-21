"Мы понимаем украинцев": Латвия передает Украине весь свой флот вертолетов

Как отмечает латвийский премьер Кришьянис Кариньш, ранее его страна также предоставила ВСУ все свои ракеты Stinger.

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Латвия в скором времени завершит передачу Украине всего своего флота вертолетов. Об этом сказал премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш на конференции по восстановлению Украины в Лондоне 21 июня.

Глава латвийского правительства отметил, что, начиная с конца 2021 года, Рига выделила на поддержку Киева более 1,3% собственного ВВП. Большая часть этой суммы была потрачена на военную помощь.

"Итак, все наши ракеты Stinger сейчас в Украине. У нас есть флот вертолетов, все эти вертолеты — последние сейчас перекрашиваются, чтобы быть пригодными к использованию и выглядеть хорошо — мы отправляем в Украину", — заявил Кришьянис Кариньш.

Премьер также упомянул о том, что Латвия занимается обучения украинских военнослужащих и снабжает ВСУ дронами-камикадзе.

"Как нация мы понимаем украинцев. Потому что за что они борются? Они борются за многие вещи, но вы можете свести это к трем ценностям: свобода, демократия и верховенство права", — заключил премьер-министр Латвии.

Напомним, что 7 июня Кришьянис Кариньш заявил, что президенту России Владимиру Путину удалось впервые с 1945 года объединить Европу после того, как российские войска начали полномасштабное вторжение в Украину.

Ранее, 11 апреля, мы сообщали, что в Риге началась серия судебных процессов над латвийскими журналистами, сотрудничавшими с информационными порталами Sputnik и Baltnews, поддерживающими и оправдывающими действия России в войне против Украины.

Мы также писали о том, что 7 апреля президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что военный потенциал НАТО должен быть усилен в связи с российской агрессией. По его словам, сегодняшние инвестиции в военный потенциал являются прежде всего инвестициями для сохранения мира в Европе.