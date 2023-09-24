"Навіть на болотах": Латвія будує загородження на кордоні з Білоруссю

Будівництво загородження на кордоні з Білоруссю планують завершити менше ніж за рік. Для технічного оснащення кордону уряд має намір виділити сотні мільйонів євро.

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Латвія ґрунтовно зміцнює кордон із Білоруссю. Під час відвідин східного кордону Латвії в п'ятницю, 22 вересня, міністр внутрішніх справ Ріхард Козловскіс заявив, що загородження побудують, зокрема на болотах. Про це повідомляє видання Delfi з посиланням на національне інформаційне агентство LETA.

Козловскіс зазначив, що державне акціонерне товариство VNĪ виконало велику роботу з організації будівництва інфраструктури на кордоні, і в уряду немає підстав сумніватися в дотриманні визначених термінів. Загородження на сухопутній частині кордону має бути завершено до кінця цього року. Будівельні роботи на болотах планують завершити 2024 року. Одним з інженерних рішень для болотистих ділянок буде понтонне будівництво загороджень.

VNĪ (Valsts nekustamie īpašumi) здійснює будівництво та управління об'єктами нерухомості, що належать державі.

Усі будівельні роботи на латвійсько-білоруському кордоні планують завершити в серпні наступного року, підкреслив глава латвійського МВС.

Крім власне загородження, кордон обладнають технічними засобами для контролю та спостереження. Латвійська влада вирішує питання про закупівлю та встановлення необхідного обладнання.

На початку вересня держсекретар МВС Латвії Димитрій Трофімов повідомив, що уряд вирішив вкласти в інформаційні технології для зміцнення безпеки східного кордону країни близько 200 мільйонів євро.

Нагадаємо, у серпні Латвія посилила заходи безпеки на кордоні з Білоруссю. Латвійські прикордонники заявили про зростання кількості інцидентів із нелегальними мігрантами.

Раніше Фокус писав про те, що прикордонники Латвії спіймали білорусів на допомозі нелегальним мігрантам. Порушників виявили під час моніторингу кордону за допомогою технічних засобів.